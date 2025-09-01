Entregan reconocimientos a comunidades indígenas

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) realizó la entrega de 75 reconocimientos a comunidades indígenas y afrodescendientes en la región de San Cristóbal, “consolidando así un paso firme hacia el reconocimiento pleno de sus derechos”.

Lo anterior responde a la reforma del Artículo 2 de la Constitución Mexicana, que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Dicho reconocimiento permitirá a las comunidades acceder a programas y apoyos diferenciados, gestionar recursos y fortalecer su identidad, autonomía y autogestión. Con esta acción se dio a conocer la ciudad de San Cristóbal de Las Casas reafirma su compromiso con la inclusión, la justicia y el respeto pleno de los derechos de los pueblos originarios.

Las autoridades que asistieron, entre ellas la presidenta municipal Fabiola Ricci, destacaron que este reconocimiento abre la puerta para que las comunidades puedan “seguir trabajando como autoridades, tocar puertas y gestionar, sabiendo que no están solas, porque cuentan con un municipio cercano que seguirá apoyándolas y fortaleciéndolas”.