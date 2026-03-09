Entregan reconocimientos a docentes de la Unach

Autoridades de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), entregaron reconocimientos a docentes participantes en la Construcción del Modelo Educativo Humanista Intercultural con Visión 2050, durante un acto que se llevó a cabo en el auditorio de la Facultad de Ciencias Químicas del Campus IV Tapachula.

Al hacer uso de la palabra, el secretario académico de la Unach, Florentino Pérez Pérez, distinguió la labor de quienes han sido corresponsales del proceso de construcción de la actualización de un modelo educativo que marcará un antes y un después en la institución.

Expresó el agradecimiento por parte del rector, Oswaldo Chacón Rojas y a la comunidad docente que participó en la construcción de este esfuerzo académico, “este es un reconocimiento por su corresponsabilidad en esta nueva ruta que la Universidad está tomando”.

Propósito

Por su parte, la directora de Formación e Investigación Educativa de la Unach, Catalina López Ordóñez, explicó que el Modelo Educativo Humanista Intercultural con visión al año 2050, tiene como propósito construir en forma colectiva y comunitaria la formación de mujeres y hombres, bajo fundamentos claves y ejes que recuperen los sentidos de la educación superior.

“Este modelo se ha nutrido de las voces, miradas, experiencias, conocimientos y saberes de quienes integran la comunidad universitaria y su entorno; es una apuesta por una educación que forma, transforma y dignifica”, expresó.

Facultades

Se entregaron 45 constancias a directivos y docentes de la Facultad de Negocios; Facultad de Ciencias Químicas; Facultad de Ciencias de la Administración; Facultad de Medicina Humana “Dr. Manuel Velasco Suárez”; Facultad de Ciencias Agrícolas; Escuela de Lenguas Campus Tapachula; Escuela de Ciencias Jurídicas de la Frontera Sur; Centro de Investigación de los Sistemas Costeros y Continentales, y el Instituto de Biociencias, del Campus IV.

En esta ceremonia, integraron el presídium, la directora de la Facultad de Ciencias Químicas, Fanny Lee Faviel; el director del Centro de Investigación de los Sistemas Costeros y Continentales, Pedro Martín Negrete Moreno y la docente de la Escuela de Humanidades del Campus IV, Ana Luisa Zapata Algarín.