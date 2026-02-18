Entregan relojes del programa Mujer Segura

Estudiantes de la Universidad Politécnica de Tapachula (Uptap) y del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), recibieron relojes inteligentes con los cuales se busca fortalecer su seguridad.

En el marco del programa Mujer Segura: Presiona, Activa y Alerta, la titular de la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género (Semuigen) del estado, Marian Vázquez González, explicó que se trata atender en forma oportuna situaciones de riesgo.

Tapachula es un municipio con Alerta de Violencia de Género, por lo que se procede a entregar los dispositivos tecnológicos enlazados de manera permanente al C5.

En la Uptap, el rector Andrés Sánchez de León destacó el compromiso institucional con la integridad de la comunidad universitaria y reconoció las políticas del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por la paz, el bienestar y las mujeres de la entidad.

Planteles

En los planteles 08 y 70 del Cobach, estudiantes recibieron los dispositivos que dan cumplimiento al compromiso con la seguridad y la protección de las estudiantes.

La directora del Cobach, Viridiana Figueroa García, destacó que este programa permitirá que las autoridades competentes atiendan en forma oportuna cualquier manifestación de acoso, abuso u hostigamiento hacia las mujeres en sus actividades cotidianas.