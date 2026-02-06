Entregan resultados de Control de Confianza

En cumplimiento a las políticas públicas impulsadas por el Gobierno del Estado, el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado (Ceccc) del Estado de Chiapas, encabezado por su director general, José Alonso Llaven Villarreal, realizó mediante eventos protocolarios la entrega de los Resultados Únicos del Examen de Control de Confianza a diversos ayuntamientos de la entidad, como parte del fortalecimiento de los procesos de evaluación, transparencia y certeza jurídica en materia de seguridad pública.

Municipios

Las entregas en eventos protocolarios se llevaron a cabo a los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Acala, Berriozábal, Bochil, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoasén, Coapilla, Copainalá, El Parral, Emiliano Zapata, Jiquipilas, Ocotepec, Osumacinta, San Fernando, San Lucas, Tecpatán, Siltepec, Escuintla, Chenalhó, Chicomuselo, Huehuetán, Ixhuatán, Juárez, Ocosingo, Pijijiapan, Tenejapa, Bejucal de Ocampo, Capitán Luis Ángel Vidal, Chapultenango, Chilón, Francisco León, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huixtán, Huixtla, La Independencia, Marqués de Comillas, Mazatán, Rayón, Reforma, Tumbalá, Unión Juárez, Yajalón, Chanal, Amatenango del Valle, Ixtapa, Mazapa de Madero, Teopisca, Tuxtla Chico, Venustiano Carranza, Villa Comaltitlán, Mezcalapa, Amatán, Ángel Albino Corzo, Cacahoatán, Metapa, Motozintla, Palenque, Solosuchiapa, Tapilula, Tuzantán, Villa Corzo, Totolapa y Salto de Agua.

Información oficial

La entrega del Resultado Único del Examen de Control de Confianza permite a los ayuntamientos contar con información oficial y confiable para la toma de decisiones responsables, fortaleciendo la legalidad, transparencia y confianza institucional, en beneficio de la seguridad y tranquilidad de las y los chiapanecos.