Entregan segunda acreditación nacional en Filosofía

El Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades, A.C. (Coapehum), entregó el reconocimiento de la segunda acreditación a la Licenciatura en Filosofía de la Facultad de Humanidades Campus VI de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Después de recibir dicho reconocimiento, el rector Oswaldo Chacón Rojas aseveró que este logro es el resultado de distintas acciones y actividades, por parte de toda la comunidad de esta Facultad y en especial, de quienes se forman e imparten cátedra en la licenciatura.

Aseguró que, ante la tendencia global de formación técnica entre las juventudes, la Filosofía es una disciplina que se debe de arraigar, teniendo un mayor protagonismo para ayudar a las personas y a las instituciones a reflexionar de manera profunda acerca de las grandes problemáticas de la civilización.

Programa académico

Por su parte, el presidente del Consejo Directivo del Coapehum, Roberto Hernández Oramas, comentó que desde su creación, este programa académico ha sido seguido muy de cerca y observado por este organismo, dado que es el único de esta naturaleza en el sureste del país.

Expuso que la Filosofía es la base de todo razonamiento y el sustento del conocimiento, por lo que también es la base de formación, en este caso, profesional.

En este marco, la directora de la Facultad de Humanidades, Dánae Estrada Soto, refirió que la segunda acreditación es la confirmación de un compromiso colectivo con la excelencia académica, la reflexión crítica y la formación humanística.

15 años de apertura

A 15 años de su apertura en este programa educativo destacan aspectos como su plantilla académica con amplia experiencia y comprometida con las actividades; el diseño de su plan de estudio enmarcado en las tendencias contemporáneas, adoptando un paradigma educativo centrado en el aprendizaje y con una estructura interdisciplinaria enfatizando en la docencia y en las materias de Filosofía en México.