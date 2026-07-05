Entregan semillas mejoradas de frijol

Con el objetivo de incrementar la productividad agrícola local y fortalecer la autosuficiencia del país mediante el uso de tecnología e investigación 100 % nacional. Productores chiapanecos recibieron semilla de frijol certificada y registrada de la variedad Vérdín, multiplicada por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap).

Jesús Martínez Sánchez y Robertony Camas Gómez, investigadores del Campo Experimental Centro de Chiapas, perteneciente al Centro de Investigación Regional Pacífico Sur, comentaron que esta acción forma parte del proyecto “Producción de semilla de variedades nativas y mejoradas de maíz y frijol”.

Se trata de una iniciativa diseñada para incrementar la productividad y contribuir a la soberanía alimentaria de México. Cuenta con el financiamiento de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) ,en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Explicaron que las semillas se caracterizan por su alta productividad y su excelente adaptación a las condiciones climáticas del territorio chiapaneco. Con este cargamento se proyectan los siguientes resultados:

Semilla Certificada: Permitirá la siembra de 25 hectáreas (ha) de terreno. Con un rendimiento estimado de mil kg/ha, se proyecta una cosecha de 25 toneladas (ton) de grano para consumo directo.

Semilla Registrada: Diseñada específicamente para la multiplicación biológica, lo que beneficiará a más familias productoras. Se destinará a cubrir 62.5 hectáreas, con una producción estimada de 62.5 toneladas de nueva semilla certificada.

Con este volumen, el próximo año se podrán sembrar mil 562.5 ha de parcelas mejoradas y obtener una producción masiva de mil 562.5 toneladas de grano de frijol.