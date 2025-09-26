Entregan tres Doctorados Honoris Causa

En reconocimiento a su trayectoria profesional y académica, la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) entregó el Doctorado Honoris Causa a Javier Espinosa Mandujano, Carlos Alberto Navarrete Cáceres y Antonio García de León y Griego, en ceremonia realizada en las instalaciones del Centro de Convenciones Universitario “Dr. Manuel Velasco Suárez”.

En el acto que tuvo como testigos al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar; al presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez y a la presidenta en turno de la Junta de Gobierno, Daisy Escobar Castillejos, el rector Oswaldo Chacón Rojas entregó las distinciones a los galardonados.

Siguiendo el protocolo, se realizó la investidura de los homenajeados, así como la entrega de los pergaminos y medallas, que dan cuenta del grado de Doctor Honoris Causa y el reconocimiento que la institución les otorga.

En su mensaje y ante la presencia de la secretaria general de la Unach, María del Carmen Vázquez Velasco, el Doctor Honoris Causa, Antonio García de León y Griego, expresó su agradecimiento a esta distinción que le confiere la Unach, que reconoce el conocimiento y los saberes, que coincide con el medio siglo de vida de la Universidad.

Reflexión

Durante su participación, Carlos Alberto Navarrete Cáceres, dijo que recibir el grado de Doctor Honoris Causa por la Unach representa una oportunidad para seguir formándose como mesoamericano y reflexionó que Chiapas no se acaba de aprender, sus caminos, mitos e historias se multiplican en vertientes que suman siglos abiertos a la esperanza, una esperanza y fidelidad a sí misma “como la suave patria que soñaba López Velarde”.

Al hacer uso de la palabra, Javier Espinosa Mandujano, refirió que Chiapas cuenta con espacios, lugares o edificios que dan cuenta de la evolución del país y el estado, un camino seguro para recobrar la memoria histórica de la entidad y puntualizó que la Unach cuenta con el liderazgo del rector Oswaldo Chacón Rojas, lo que los motiva a cumplir con el compromiso que significa ser Doctor Honoris Causa.

Durante su mensaje de gratulatoria, el rector Oswaldo Chacón Rojas mencionó que este es un momento trascendental dentro de los rituales universitarios, dado que nos brinda la oportunidad de recibir a personas brillantes en nuestro claustro académico, además de rendir tributo a quienes han dedicado su vida a cultivar el conocimiento y compartirlo con la sociedad.

Matizó que esta ceremonia es especial dado que se celebra en el marco del jubileo de oro de la Unach, con el aval del Consejo Universitario y en sintonía con el humanismo transformador que hoy permea en Chiapas, con el impulso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para honrar a tres grandes personajes del ámbito de las humanidades, que han iluminado con su trabajo las profundidades de nuestra identidad cultural.

Enfatizó que Javier Espinosa Mandujano, Antonio García de León y Griego y Carlos Alberto Navarrete Cáceres, son un vivo ejemplo de lo que significa ser humanista en el más amplio sentido de la palabra, “la Unach celebra el legado de personas buenas, que han contribuido a enaltecer el espíritu humano, que han enseñado a los lectores y sus estudiantes a valorar la diversidad de las culturas y las experiencias”.

Previo a la entrega de los pergaminos y medallas, el laudatio de los homenajeados fue hecho por personalidades como: Juan González Esponda, Andrés Fábregas Puig y Alfredo Palacios Espinosa, quienes dieron cuenta de la vida prolífica en el estudio y conocimiento de los homenajeados en jurisprudencia, historia, educación, cultura, antropología, lingüística y el arte.