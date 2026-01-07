Entregan unidades nuevas de recolección de basura

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, entregó unidades nuevas de alta tecnología para la recolección de basura, con lo que se garantiza una servicio eficiente y ordenado para el mejoramiento de la imagen urbana y la salud pública.

Ante regidores, secretarios, empresarios y colonos, el alcalde entregó las llaves de tres vehículos de respuesta inmediata y cinco tolvas compactadoras que se suman a 300 contenedores de mil 100 litros y 10 tolvas más en arrendamiento para la etapa de recolección, con el fin de garantizar un servicio oportuno, continuo, seguro y ambientalmente adecuado.

“Con la incorporación de estas nuevas unidades, esta administración arranca el año enfrentando de manera directa y decidida uno de los problemas más complejos y sensibles del municipio, pasando del rezago a la acción, y dejando constancia de una voluntad política clara, con capacidad real de gestión y un ejercicio responsable del gobierno municipal”.

El alcalde reconoció que la atención al problema de la basura “obliga a contar con un sistema de limpia pública moderno, eficiente y operativo, que esté a la altura de las necesidades actuales y futuras de la ciudadanía”, por ello, mediante la instalación de contenedores de mil 100 litros en puntos estratégicos de la ciudad, se pretende disminuir la acumulación de residuos en la vía pública, reducir los tiempos de respuesta operativa en situaciones de contingencia o incidencias relacionadas con la limpieza urbana, mediante vehículos de respuesta inmediata, optimizar las rutas y procesos de recolección, a través del uso de tolvas compactadoras que permitan incrementar la eficiencia en el traslado de residuos.