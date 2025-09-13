Entregan unidades y equipo de última generación

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez realizó la entrega de equipamiento con tecnología especializada a la Secretaría de Seguridad Pública, otorgando 12 patrullas Ford Explorer Police Interceptor y ocho cuatrimotos Yamaha, equipadas con cámaras y tecnología de última generación. La estrategia, impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez y coordinada con el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, y el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio, busca reforzar la vigilancia y mejorar la capacidad de respuesta de la policía municipal.

Esta actividad también incluyó la renovación de la imagen de la Secretaría de Seguridad Pública de Tuxtla, bajo la dirección del comisario David Hernández, con el objetivo de generar mayor cercanía con la ciudadanía.

Brindar confianza

Durante el evento, el alcalde Ángel Torres subrayó la importancia del equipamiento no solo para modernizar a la corporación, sino también para brindar confianza a la población.

“Hoy entregamos 12 patrullas y ocho cuatrimotos y estamos por recibir scooters. Además, sumamos cámaras de body cam, uniformes y cascos, equipamiento muy importante para dignificar a nuestros policías, pero también para servir mejor a la ciudadanía”, explicó.

En cuanto a los próximos pasos, adelantó que se fortalecerán los operativos en espacios públicos y turísticos como el Parque de la Marimba, Bicentenario, Santa Cecilia y Caña Hueca donde se instalarán casetas de seguridad y sistemas de videovigilancia.

“La gente que vive o visita Tuxtla debe sentirse segura. Vamos a seguir trabajando para mejorar la percepción ciudadana de la seguridad”, agregó.

Además, destacó la coordinación con las instancias estatales, calificándola como “extraordinaria”, mientras agradeció por el apoyo continuo en materia de seguridad.

Profesionalización y cercanía

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez, David Hernández, señaló que la entrega de unidades representa un paso fundamental en la profesionalización de la corporación.

“Estamos recibiendo herramientas necesarias para un mejor desempeño. Las nuevas patrullas cuentan con certificación internacional y cámaras con conexión WiFi que respaldarán nuestro trabajo operativo. Si queremos que Tuxtla sea la ciudad más segura de México, debemos alcanzar estándares nacionales e internacionales”, afirmó.

El comisario también resaltó la importancia de la imagen de los elementos, enfatizando ahora portan uniformes de la marca 5.11, un equipo internacional.

Avances en certificación policial

A su vez, el director general del Centro Estatal de Confianza Certificado, José Alonso Llaven Villareal, informó que de marzo a la fecha se han evaluado 357 de los 400 elementos programados para 2025 lo que representa el 90 por ciento de la policía municipal.