Entregan uniformes y equipo táctico a agentes

Durante la entrega de uniformes y equipo táctico al personal de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, junto al fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, subrayó que, gracias al trabajo de cooperación y coordinación con este organismo de procuración de justicia, con pleno respeto a su autonomía, en tan solo un año se ha logrado restablecer la seguridad y la paz anhelada por el pueblo.

Mensaje

“Agradezco al fiscal general por comprender su responsabilidad histórica con Chiapas. No se puede entender de otro modo si no estamos en la sintonía de proteger a la gente. No nos mueven las ambiciones, nos mueve el legado, porque hemos entendido el llamado que el pueblo nos dio. Seguiremos fortaleciéndolos, respetando su autonomía, pero reconociendo su cooperación. Gracias, a nombre de Chiapas, porque logramos lo que era impensable: restablecer la ley, la paz y el buen gobierno”, manifestó.

Acompañado por los comandantes de la VII Región Militar, Alejandro Vargas González, y de la 31 Zona Militar, Juan Ignacio Hernández Velasco; y el coordinador de la Guardia Nacional en Chiapas, Inés Meléndez Estrada, el mandatario enfatizó que el capítulo de violencia no volverá a Chiapas, pues el gobierno de la Nueva ERA actúa con autoridad moral inquebrantable y mantiene una labor permanente para proteger la integridad, el patrimonio y la vida de las y los chiapanecos. Afirmó que no hay impunidad y que todos los delitos se sancionan, porque “en cada acción hay una reacción y se aplica la ley”.

Cero Impunidad

Ramírez Aguilar resaltó que el programa Cero Impunidad, impulsado por la FGE, ha entregado resultados contundentes. Señaló que se erradicaron los asaltos carreteros, así como los bloqueos y filtros en vías de comunicación operados por la delincuencia organizada; además, se logró una reducción superior al 90 por ciento en secuestro y más del 80 por ciento en extorsión.

A su vez, Llaven Abarca agradeció al gobernador el respaldo que ha brindado a esta institución, la cual, dijo, desde hace 11 meses pasó de ser un espacio de recepción de denuncias a una fiscalía de proximidad ciudadana que, además, atiende al llamado de dignificar la labor de quienes conforman la AIIM.

“La Fiscalía General del Estado hoy es de puertas abiertas, cercana al pueblo, donde se escucha, atiende y resuelve. No solo perseguimos al delincuente, protegemos a la comunidad que es la tarea más importante. Estamos comprometidos con el pueblo de Chiapas y con su gobierno. El 8 de diciembre fue el punto de partida y seguiremos trabajando por este sendero de la paz”, expresó.

Asimismo, destacó la colaboración que se ha mantenido con otros estados del país para combatir la delincuencia, así como el porcentaje de homicidio dolosos y feminicidios esclarecidos. “Entendemos que la paz de Chiapas la tenemos que llevar a cabo con inteligencia. La herramienta tecnológica es fundamental para el cumplimiento de sus tareas, pero igual de fundamental es el factor humano”, finalizó.

Al evento asistieron la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; y el jefe de la Oficina de Gubernatura, Fernando Bermúdez Velasco; la secretaria técnica de la Mesa de Paz, María Baldramina Zepeda Melgar; el director general de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, Ebert Juárez Quintero; el fiscal federal en el estado, Felipe Neri León Aragón; la titular del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, Farah Gertrudis Cerdio Moisés; el subsecretario de Inteligencia e Investigación de la SSP, José Octavio García Macías; y el representante del comandante de la 22ª Zona Naval, Luis Ignacio Ramírez Fernández, entre otros.