Entregan útiles escolares a estudiantes de la capital

Estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) Plantel número 34, ubicado en Real del Bosque, fueron beneficiados con la entrega de útiles escolares del programa Tux-Útiles, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento capitalino que tiene como objetivo apoyar la economía familiar y fortalecer la continuidad educativa en el nivel medio superior.

El evento fue presidido por Luis Guadalupe Morales Ángeles, director general del Cecytech y coordinador estatal de los Telebachilleratos Comunitarios (TBC), y por Ángel Carlos Torres Culebro, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, quien encabezó la entrega de los apoyos escolares.

Morales Ángeles destacó la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer la permanencia escolar “Recibir útiles escolares es mucho más que un apoyo material. Es un mensaje claro de que nuestras y nuestros jóvenes no están solos, de que hay instituciones y gobiernos que creen en su potencial y que apuestan por su futuro”.

A su vez, Torres Culebro expresó que Tux-Útiles es una acción pensada para respaldar la economía de las familias y garantizar que ningún estudiante se quede atrás por falta de materiales “Hoy reafirmamos que gobernar con sensibilidad significa estar cerca de la juventud, escucharlos y apoyarlos para que sigan adelante con sus estudios. La educación es el mejor camino para transformar nuestra ciudad”.

En su intervención, Enoc Decelis Herrera, director del Plantel 34, agradeció a las autoridades municipales por elegir al Cecytech como sede de este evento tan significativo, y reiteró el compromiso del plantel de seguir brindando una educación integral de calidad.