Entregan viviendas dignas; el costo es de 600 mil pesos

Un total de 96 viviendas fueron entregadas a las familias de Chiapas, a través de un proyecto que busca brindar un techo digno con precios que son accesibles para las personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos.

El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, explicó que se trata de espacios que tienen 60 metros cuadrados de construcción.

Las viviendas que se entregaron en Tuxtla Gutiérrez, dijo, tienen un costo promedio de un millón de pesos, sin embargo, se realizaron acciones que hoy permiten disminuir ese costo.

Las casas cuentan con una recámara principal y una secundaria, además de área social, baño completo, cocina y servicios.

Ubicación

El proyecto se realiza en la zona conocida como La Gloria, en Tuxtla Gutiérrez, en la que se tienen proyectadas 280 viviendas (tipo departamento), contemplando 10 edificios con disponibilidad para 140 cajones de estacionamientos. Se prevé que todo el proyecto quede listo en marzo de este año.

Una de las peticiones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó el director general del Infonavit, es que no se hagan viviendas retiradas de la ciudad o que no haya transporte o servicios básicos (agua, luz, drenaje).

Testimonio

Francisco David León García y Cristina Bezares Rodríguez es una pareja que resultó beneficiada con el programa Vivienda para el Bienestar, y describieron el momento como una mezcla de emociones.

“Es una dicha tener algo nuestro, poder gozar del fruto del trabajo de ambos”, relataron una vez concluido el evento oficial.

Ellos buscaron su patrimonio en diversos espacios, acudieron a Infonavit y ahí les comentaron la oportunidad. Pasaron a la etapa de inscripción y recibieron la llamada que salieron con el beneficio de adquirir la vivienda.