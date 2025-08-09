Entregarán miles de tarjetas de becas rezagadas

Un total de 23 mil 251 tarjetas de apoyos económicos son las que se estarán dispersando entre el 11 y el 22 de agosto de este año, enfatizó el titular de la Oficina de Representación de Becas para el Bienestar en Chiapas, Marcelo Toledo Cruz.

Dijo que se trata de plásticos que estaban rezagados en el banco Bienestar, en otros casos se trata de personas que tuvieron problemas con sus registros.

Del total de las tarjetas, 21 mil 438 se relacionaron con educación Básica (beca Rita Cetina Gutiérrez), mientras que mil 416 fueron de Media Superior y otras 397 de Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Avisos para recoger el plástico

Los padres, madres de familia, tutores y jóvenes, dijo, serán convocados a través de los medios de información que hay en las escuelas; sin embargo, también se ha pedido el apoyo de la Secretaría de Educación para que, mediante sus directivos, ayuden en la difusión de la convocatoria.

“Nuestra tarea es entregar la tarjeta. Cuando a alguien no le llega a sus manos, decimos: no estamos cumpliendo con la tarea asignada”, remarcó Toledo Cruz.

Con lo antes señalado, envió un mensaje a la población, en el sentido de que ningún trámite tiene un costo; al contrario, hay oficinas regionales con personal preparado y que puede apoyar ante cualquier duda.

Mayor cobertura en la entidad

Destacó que en Chiapas se abrirán 57 centros de atención de las becas, es decir, se acercará el gobierno a la gente y esto significa que se podrán atender a las personas de 85 municipios, lo que facilitará el traslado de la población a esos espacios cuando tengan dudas.

“Hemos hablado con los presidentes municipales, les hemos solicitado su apoyo, para que nos den un espacio físico, nos apoyen con mobiliario, con internet. Nosotros hacemos que esté el servidor público haciendo presencia”, detalló Toledo Cruz.