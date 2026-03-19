Entregarán premio a jefa de Gobierno de CDMX

La Asociación Nacional de Profesionales en la Resiliencia (Anproferi) anunció desde Chiapas que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Marina Brugada será galardonada con el Premio Nacional de Resiliencia a la Mujer.

Se trata de un reconocimiento a mujeres destacadas en diversas áreas de impulso al desarrollo nacional, un reconocimiento que destaca el liderazgo femenino en áreas críticas como la Gestión de Recursos y las Soluciones Basadas en la Naturaleza, anunció el presidente de la Anprogeri Romeo Palacios, acompañado de la diputada local María Mandiola.

Señaló que el reconocimiento a la jefa de gobierno con profundo arraigo por Chiapas, podría entregarse el Martes 24 de marzo en la capital del país.

Galardón

Los directivos de la asociación subrayaron que este galardón no solo celebra la fortaleza ante la adversidad, sino que marca un hito innovador al enfocarse en el aporte técnico y estratégico de las mujeres en ejes fundamentales de la Gestión y Aprovechamiento de Recursos.

El Premio Nacional Mujer Resiliencia 2026 busca destacar a aquellas líderes que están rediseñando la manera en que México enfrenta el cambio climático y los desastres naturales. En un contexto global donde las mujeres son agentes clave para la resiliencia comunitaria, esta iniciativa de la Asociación busca profesionalizar y escalar su impacto.