Hugo Armando Aguilar, director de la Agencia Digital Tecnológico del Estado de Chiapas (Aditech), comentó que este jueves se realizará la entrega del Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación 2026, con la presencia del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Refirió que esto es resultado de una convocatoria que se hace en todo el estado, para buscar a las y los mejores investigadores y científicos. Un comité evaluador analizó todas las propuestas presentadas, resultando así la distinción para tres grandes académicos.

“Este jueves serán entregados los reconocimientos, las medallas y una apoyo económico al trabajo que realizan, para que puedan continuarlo. Es un reconocimiento a su talento, la trayectoria y las aportaciones que han hecho.”

Orgullo Unach

Los investigadores están adscritos a la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), lo que calificó como un reflejo de una política estatal y del personal profesional de la máxima casa de estudios, que apuesta por el conocimiento como motor de transformación.

Mencionó que el Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación se consolida como un instrumento para visibilizar el trabajo de quienes, desde el ámbito académico y científico, contribuyen a cerrar las brechas de desigualdad mediante la innovación y desarrollo tecnológico.

Hugo Armando Aguilar aprovechó para mencionar que Chiapas será sede en 2027 de un evento de talla nacional, se trata de la Expo Ciencias, que reunirá a jóvenes investigadores de todo el país.

La actividad próxima es el mayor evento infantil y juvenil de ciencia y tecnología en México, organizado por la RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología y reconocido por Milset.