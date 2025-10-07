Entregarán reconocimientos a comunicadores

El Club de Periodistas de San Cristóbal de Las Casas entregará este martes siete de octubre, Día Estatal de la Libertad de Prensa y Expresión, reconocimientos a la trayectoria de quienes se han destacado en el ámbito periodístico y de la comunicación.

Maricela Pazos y Juan Alonzo Cruz López, presidenta y secretario del club respectivamente, informaron que en esta ocasión la medalla “Manuel Burguete Estrada” será entregada a Francisco Javier Figueroa Niño, reconocido comunicador chiapaneco, por su amplia y destacada trayectoria en la comunicación.

Ceremonia

En la ceremonia también entregará reconocimientos a Hiram Guzmán Gómez y a Félix Rubén Camas Vera, quienes durante años han ejercido este oficio en Chiapas.

Cabe señalar que la medalla “Manuel Burguete Estrada” fue instituida por el entonces cronista de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas y con la finalidad de reconocer la trayectoria de quienes se han destacado en el ámbito periodístico y de la comunicación.

Lo anterior en el marco del Día Estatal de la Libertad de Prensa y Expresión, que se conmemora cada siete de octubre en el marco del aniversario luctuoso del prócer de la palabra libre, Belisario Domínguez Palencia.

La ceremonia tendrá lugar a las 11:30 horas de este martes en el parque de los Periodistas, que también lleva el nombre de Manuel Burguete Estrada.