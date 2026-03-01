Entregarán reconocimientos a personajes de SCLC

La agrupación Tertulia de la Crónica e Historia Sancristobalense, llevará a cabo hoy domingo, primero de marzo, la Sexta entrega de reconocimientos a personajes que han destacado en artes, oficios, deportes y altruismo en San Cristóbal de Las Casas.

María Enedina Domínguez Díaz, presidenta de la agrupación, informó a la prensa que en esta ocasión serán diez las personas que recibirán este reconocimiento.

La ceremonia tendrá lugar este domingo en el Centro de Convenciones El Carmen, a las 11:00 horas. La entrada es libre.

Los organizadores dieron a conocer que este es un reconocimiento a ciudadanas y ciudadanos cuyo trabajo, compromiso y legado han contribuido de manera notable al desarrollo cultural, social, artístico, deportivo y humano en esta ciudad.

Participantes

Entre las personas que serán reconocidas están: Gregorio Magno López Barrios, (marianista); Agustina Cancino Aguilar, (elaboración de juguetes); María Cristina Ruiz Gutiérrez, (dulcera); Martín Belisario Domínguez Reyes, (arte); Octavio Gordillo y Ortiz (investigador e historiador), entre otros.

María Enedina Domínguez Díaz, presidenta de

la Tertulia de la Crónica e Historia Sancristobalense, reiteró la invitación para este domingo, a partir de las 11 de la mañana.