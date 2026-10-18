Entregarán tractores y maquinaria a productores

El secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, anunció que el próximo 19 de octubre comenzará el programa de adquisición de maquinaria y equipamiento, un esquema de apoyo que llevaba más de dos décadas sin otorgarse en Chiapas.

Explicó que se trata de equipar al campo para pueda obtenerse el mayor provecho a los diversos sectores productivos. Dijo que en breve se emitirá la convocatoria y los mecanismos para la entrega de beneficios, pero los interesados pueden pedir más información en la dependencia.

Detalles

Detalló que es un programa para todo el estado, sin distingo alguno, está blindado para el proceso electoral 2027 y busca retomar la vocación productiva de la entidad, entregando tractores, motocultores, rastras y otros implementos. Además de este programa de adquisición de maquinaria, se suman programas y proyectos para el sector, destacando los seguros ganaderos y agrícolas 2026, créditos del programa Producción con Prosperidad Compartida, el proyecto de Leche para el Bienestar y el Centro de Mejoramiento Genético.