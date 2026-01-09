Envases vacíos de agroquímicos, un riesgo

En Chiapas, la recolección de envases vacíos de productos químicos agrícolas representa un gran reto y la urgencia de atención de las autoridades y de los sectores productivos, en virtud a que de unas 400 toneladas que se generan, solo se recuperan 50 toneladas, advirtió el coordinador regional de Amocali, Luis Felipe Torres.

De acuerdo con el más reciente registro federal, a nivel nacional solamente el 28 por ciento de los envases logra recuperarse, equivalente a unas dos mil 400 toneladas de un total de más de diez mil que se comercializan.

Mediante la Asociación Civil Campo Limpio Amocali y los Comités Estatales de Sanidad Vegetal se realizan las acciones de recolección de envases de agroquímicos, aunque la gran mayoría termina abandonados en las parcelas, canales de riego, ríos o tiraderos clandestinos, lo que genera un riesgo para el medio ambiente y la salud pública.

Recolección

Refirió que en el caso de la entidad, solo existen dos centros de acopio, uno en Mazatán, en el cantón San José Los Llanos, que cubre toda la región del Soconusco y Sierra, y otro en Villaflores, los cuales resultan limitados ante la extensión geográfica.

“En el caso del Soconusco solo se recuperan 40 toneladas anuales, dejando un alto impacto ambiental y para la salud, cuando se utilizan unas 200 toneladas en los diversos cultivos agrícolas y del sector pecuario”.

Dijo que conjuntamente con empresas formuladoras, distribuidoras e importadoras de agroquímicos, instituciones gubernamentales y productores, se impulsan acciones para la correcta recuperación y manejo de esos residuos considerados peligrosos.

“Del total recolectado, el 58 por ciento se recicla, el 19 por ciento se destina a coprocesamiento y el resto a incineración controlada, por lo que es necesario fortalecer la cultura de disposición responsable de estos productos”, puntualizó.