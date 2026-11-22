El observatorio ciudadano de la asociación civil Fomento Económico de Chiapas (FEC) dio a conocer que la población de adultos mayores en Chiapas creció dos puntos porcentuales en los últimos cinco años.

En su informe “Chiapas: una Población en Transformación”, se detalla que en el estado la población de 60 años y más pasó de 9.2 por ciento en 2020 a 11.2 por ciento en 2025, de acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Población de 30 a 59 años también crece

El organismo precisó que la población de 30 a 59 años tuvo una alza de casi tres puntos porcentuales, pues pasó de 32.9 por ciento en 2020 a 35.3 por ciento en 2025.

La edad mediana en el estado en 2025 fue de 26 años, la cual también se incrementó, pues en 2020 era de 24 años, lo que representa un aumento de dos años.

En su informe, la asociación señala que la razón de dependencia bajó de 62 a 58 personas por cada 100 en edad de trabajar en ese mismo periodo, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025.

El Inegi también expuso en su estudio demográfico que, en la entidad chiapaneca, la tasa de crecimiento poblacional pasó de 2.5 por ciento en 2010 a 1.0 por ciento en 2025. No obstante, aunque la población continúa en aumento, su ritmo de crecimiento es menor que en años anteriores.

El observatorio indicó que Chiapas cuenta con un conjunto de habitantes estimada de 5 millones 860 mil 728 personas al 15 de octubre de 2025, lo que la posiciona como la octava entidad más poblada del país.