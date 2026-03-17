Envenenamiento de perros y gatos enciende alertas

La indignación y la alerta se han apoderado de varias colonias de la capital chiapaneca tras registrarse un nuevo caso de envenenamiento masivo de perros y gatos, ahora en el fraccionamiento Los Manguitos, ocurrido durante el fin de semana.

Los hechos, que ya son investigados por las autoridades, han encendido los focos rojos entre activistas y vecinos, quienes advierten que se trata de un problema recurrente que pone en riesgo incluso a la ciudadanía.

En entrevista, Narcedalia Mayor Gordillo, presidenta del Movimiento Animalistas para Chiapas (Mapach) confirmó que no se trata de un hecho aislado y que existe un patrón en diversas zonas de la ciudad.

“En la zona de Los Manguitos, el veneno lo están poniendo en el parque, un lugar muy concurrido por niños y adultos. Esto ya es un tema de salud pública”, advirtió la activista.

Mayor Gordillo relató con detalles el lamentable suceso ocurrido el fin de semana en Los Manguitos, mismo que quedó captado en video y se volvió viral en redes sociales por la crudeza de las imágenes.

Hechos

“Había una señora que sale a caminar con sus perros. Como conoce la zona, los sacó sueltos. Pero no les dio tiempo. Cuando regresó, la perra ya se estaba retorciendo y el perrito comenzó a convulsionar. Los dos se murieron. Los llevó a una veterinaria que estaba a una cuadra, pero ya no se pudo hacer nada”, relató.

La activista confirmó que las mascotas contaban con todos sus cuidados: estaban esterilizadas, con cartilla de vacunación y collar antipulgas. “Eran perros bien cuidados, ahí nacieron y estaban protegidos por toda la colonia”, añadió.