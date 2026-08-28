Envían moscas estériles contra GBG a Chihuahua

Un total de 38.7 millones de moscas estériles producidas en la planta ubicada en Metapa de Domínguez fueron enviadas a Chihuahua para reforzar el combate contra el gusano barrenador del ganado (GBG), luego de detectarse un brote de esta plaga en esa entidad, al igual que en Sonora.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) informó que durante una semana fueron dispersadas en Chihuahua 40.4 millones de moscas estériles, de las cuales 38.7 millones fueron producidas en Chiapas y 1.7 millones en la planta de Pácora, Panamá.

La dependencia explicó que esta estrategia forma parte de las acciones para contener la reproducción de la mosca que transmite el gusano barrenador del ganado.

Proceso

“Las moscas estériles se liberan al medio ambiente con el propósito de que se apareen con las moscas silvestres; como son estériles no generan descendencia y, de esta manera, se evita la reproducción de la mosca responsable de transmitir el gusano barrenador”, explicó el organismo.

De acuerdo con el último reporte, en México existen dos mil 41 casos activos de la plaga, mientras que el acumulado desde la detección del primer caso en el norte de Chiapas asciende a 39 mil 949.

Los estados con mayor número de casos activos son Zacatecas, con 170; Nayarit, 156; Puebla, 149; Oaxaca, 143; Yucatán, 121; Veracruz, 114, y Chiapas, 107.

Le siguen Querétaro, con 90; Hidalgo, 87; Quintana Roo, 86; San Luis Potosí, 70; Jalisco, 68; Morelos, 63; Chihuahua, 62; Nuevo León, 61; Guanajuato, 60; Durango, 54; Sinaloa, 51; Colima y Guerrero, con 48 cada uno, y Estado de México, con 47.

También se reportan casos activos en Coahuila, 35; Aguascalientes, 33; Campeche, 32; Tamaulipas, 31; Tabasco, 17; Ciudad de México, 13; Tlaxcala, 10; Sonora, nueve, y Michoacán, seis.