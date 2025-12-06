Equipan a bomberos de Chiapas

El Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas recibió una dotación de líneas y equipo hidráulico de última generación, con la finalidad de optimizar los servicios de rescate y atención de emergencias.

La ceremonia realizada en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Tuxtla contó con la presencia del presidente de este organismo, Miguel Ángel Blas Gutiérrez y de la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Malena Torres Abarca.

Por su parte, Marco Antonio Sánchez Guerrero, director general del Instituto de Bomberos, detalló que los recursos provienen del Fondo para la Gestión de Riesgos (FOGIR 2025), asignados por el gobernador del estado.

La adquisición incluye tres equipos hidráulicos eléctricos para rescate de personas presas en estructuras metálicas, principalmente en accidentes viales, así como compresores para el llenado de tanques de respiración autónoma, esenciales para incendios estructurales.

“Estos equipos nos permiten hacer una liberación segura, efectiva y rápida. Son equipos caros y es la primera vez que se adquieren en Chiapas”, afirmó Sánchez Guerrero.

Respecto a la distribución, el director explicó que se realizó con base a un consenso y análisis estadístico.

Los compresores se destinaron a las estaciones de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, por ser las ciudades que reportan más incendios estructurales, mientras que el equipo hidráulico fortalecerá a cerca de cien elementos en diversas corporaciones.

El titular de Bomberos expresó su confianza en que, con el continuo apoyo de la administración estatal, el cuerpo de bomberos de Chiapas se convertirá en un referente de profesionalismo a nivel nacional en los próximos años.

Asimismo, adelantó que se esperan más noticias positivas y nuevas gestiones para el primer semestre del 2026.