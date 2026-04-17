Equiparán con armas de alto poder a policías

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar adelantó que el estado gestiona formalmente ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) la adquisición de armamento de alto poder para equipar a la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), esto durante una entrevista con el titular de la dependencia, Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

En el marco del episodio 24 del podcast “Platicando con el Jaguar”, ERA confirmó que ya existe una respuesta positiva de Defensa al respecto.

“Me dijo (el secretario de Defensa) que va para adelante, que contemos con eso y vamos a equiparnos con armamento de alto poder”, declaró.

Dignificar salarios

El secretario Aparicio Avendaño, originario del barrio de San Roque en Tuxtla Gutiérrez, detalló que la estrategia central ha sido la dignificación salarial y la recuperación de la moral policial.

La actual administración, dijo, concretó un incremento acumulado del 55 % para los elementos, lo que permite que un cadete recién egresado perciba 14 mil 800 pesos mensuales, mientras que un comandante alcanza ingresos de hasta 80 mil pesos.

Adquisiciones

Aparicio Avendaño, que ha recibido tres impactos de bala en cumplimiento de su deber y cuenta con cinco doctorados, subrayó el salto tecnológico y táctico que ha dado la corporación con la operación de un helicóptero Black Hawk UH-60L blindado y artillado.

“Hoy Chiapas somos los únicos que lo tenemos con una matrícula de seguridad pública autorizada para operativos de alto impacto”, precisó Aparicio, a quien es común verlo piloteando la aeronave y dirigiendo operativos.

Destacó la puesta en marcha de tres aeronaves no tripuladas con alcance de 100 kilómetros, equipadas con tecnología de reconocimiento facial y lector de placas a una distancia de hasta cuatro kilómetros. “Tenemos tanta inteligencia que otros estados nos han pedido apoyo”, sostuvo.

Fortalecimiento

Enfatizó que el objetivo de la actual administración es dejar una estructura tan sólida en la secretaría que persista una eventual futura administración, “aunque venga otra persona y sea corrupto, no pueda coludir a los policías”.

Al tiempo, reconoció el “gran papel” del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch.

“Es un gran secretario y creo que que ha puesto el ejemplo y creo que que ha trabajado mucho, nos ha apoyado muchísimo. Nunca hemos recibido una negativa cuando le pedimos algún respaldo o algún apoyo”, dijo.