Equipo Jaguar muestra fuerza y unidad para Tuxtla

Paco Chacón encabezó junto a Dulce Rodríguez y Jovani Salazar el encuentro del Equipo Jaguar, donde refrendaron su convicción de caminar juntos por Tuxtla Gutiérrez y los distritos federales 6 y 9 para traer la Nueva ERA de transformación humanista a la capital chiapaneca.

Durante el encuentro, Paco Chacón, aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación, afirmó que todos los integrantes del Equipo Jaguar comparten una convicción: que a Tuxtla le vaya bien. Para lograrlo, convocó a mantener la cercanía con la gente, escuchar sus necesidades y convertir los compromisos en resultados.

Transformación en Tuxtla

Al recordar el camino recorrido para impulsar la Nueva ERA en Chiapas, señaló que el siguiente paso es hacer que la transformación se sienta en la vida diaria de las familias, con trabajo en las colonias, los mercados, las calles y los hogares.

Chacón reconoció la trayectoria de Dulce Rodríguez, con quien recorrerá el Distrito Federal 6, y de Jovani Salazar, con quien caminará el Distrito Federal 9. Aseguró que el equipo se mantendrá unido, sin caer en provocaciones ni divisiones. “¡Que se note el equipo, que se note el compromiso y que se note el cariño que le tenemos a nuestro querido Tuxtla!”, expresó.

Por su parte, Dulce Rodríguez destacó que la Cuarta Transformación los une para trabajar de manera organizada por las coordinaciones de Tuxtla y de ambos distritos federales. Señaló que recorrerán casa por casa para llevar el mensaje de la transformación y la defensa de la soberanía nacional. “Somos el Equipo Jaguar y seguiremos caminando juntos por nuestra capital y en el Distrito 6”, afirmó.

Equipo unido

Jovani Salazar sostuvo que la unidad es el propósito central del equipo y anunció que los tres recorrerán la ciudad capital, incluidas las colonias de la periferia. “Cuando hay unidad, compromiso y voluntad de servir, podemos construir un mejor futuro para todas y todos”, manifestó.

Finalmente, Paco Chacón subrayó que la unidad debe demostrarse más allá de una fotografía o un discurso: con trabajo, respeto y responsabilidad compartida. Convocó al Equipo Jaguar a salir unido al territorio, cumplir los compromisos y construir un Tuxtla chingón, con cambios que sí se sientan en la vida de las familias.