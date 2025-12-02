ERA abandera inicio del Operativo Guadalupe-Reyes

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio el banderazo de inicio del Operativo Guadalupe-Reyes 2025. Señaló que el propósito es reforzar la coordinación entre las autoridades de seguridad y procuración de justicia, las Fuerzas Armadas, el sector salud, así como las instituciones estatales y municipales, con el fin de garantizar la tranquilidad y el bienestar de la población ante el incremento de la movilidad y las celebraciones decembrinas.

Sin escatimar recursos

El mandatario reiteró que el gobierno de la Nueva ERA no escatima recursos en materia de seguridad. Explicó que las instituciones dispondrán de personal, equipamiento y tecnología para fortalecer la vigilancia en centros comerciales, bancos y otros espacios públicos, además de desarrollar operativos conjuntos para asistir y proteger a quienes transitan por las carreteras, evitando accidentes y situaciones de emergencia.

En este contexto, Ramírez Aguilar afirmó que todos los días se lucha contra la delincuencia y que la seguridad y la paz llegarán a cada rincón del estado, pues se cuenta con el tiempo, el presupuesto y, sobre todo, con la firme convicción de trabajar unidos e inteligentemente para asegurar que prevalezcan la ley y el Estado de derecho.

Misma autoridad moral

“Trabajamos de tiempo completo por el bienestar de todas y todos. No voy a desistir ni bajaré la guardia. No crean que porque cumpliremos un año de administración disminuiremos la intensidad. Seguiremos con la misma autoridad moral y fortaleza por una simple razón: amamos al pueblo de Chiapas. Aquí nacimos, crecimos y queremos seguir viviendo, pero anhelamos que todos vivamos en paz”, expresó.

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, destacó que, durante la próxima temporada vacacional, más de 150 sitios turísticos en 52 municipios tendrán actividad relevante; por ello, con este operativo se redoblarán esfuerzos para lograr saldo blanco y ofrecer vacaciones seguras y satisfactorias a turistas locales, nacionales e internacionales. Recordó que la protección civil es una tarea prioritaria para este gobierno y reiteró el compromiso de actuar con inmediatez y responsabilidad para mantener la paz en Chiapas.

Despliegue

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, informó que más de 10 mil 200 elementos participarán en el Operativo Guadalupe-Reyes, junto con diversas corporaciones, para reforzar la vigilancia, preservar el orden e inhibir delitos. Agregó que el despliegue táctico incluirá dos helicópteros, drones artillados, dos embarcaciones Monster, tres lanchas, 450 patrullas y 40 arcos detectores de autos robados.

Asimismo, invitó a visitar el estado con la certeza de que es un destino seguro y anunció acciones especiales para proteger a peregrinos y usuarios de cajeros automáticos durante el retiro de aguinaldos.

El secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, detalló que este operativo integra a la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad del Pueblo, Secretaría de Salud, Bomberos, Cruz Roja, grupos voluntarios y ayuntamientos, con el objetivo de proteger la vida e integridad de la población. Expuso que, ante el incremento de movilidad por miles de peregrinos y eventos masivos, se instalarán 50 módulos de atención prehospitalaria en puntos estratégicos.

Precisó que la fuerza operativa de Protección Civil está conformada por 86 elementos, ocho ambulancias, ocho motoambulancias, tres vehículos tipo racer, dos camionetas pick up, una unidad de ataque rápido, una cisterna y dos pipas. Agregó que los 124 municipios aportan 78 ambulancias, 44 camiones tipo estaquita, ocho unidades de ataque rápido, 55 pipas, 121 camionetas pick up, 14 lanchas, ocho cuatrimotos, dos Unidades de Respuesta a Urgencias, cinco volteos, 35 motocicletas, mil 959 elementos operativos, 322 administrativos y 124 secretarios municipales, fortaleciendo la capacidad de respuesta en el estado.

El alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, indicó que ya trabajan de manera coordinada con las instituciones involucradas para reforzar la seguridad, la atención y el servicio durante la temporada vacacional para quienes visiten la capital. Agradeció el respaldo del gobernador y reiteró su disposición para continuar atendiendo las instrucciones correspondientes.

Trabajo conjunto

En representación del arzobispo de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, monseñor José Francisco González González, el presbítero Rogelio Salinas reconoció el compromiso y el trabajo conjunto de las autoridades al implementar estrategias de seguridad para el próximo periodo vacacional, con el fin de salvaguardar la integridad de las y los peregrinos, deseando que la temporada transcurra en paz.