ERA acompaña a CSP en supervisión del Tren Maya

En Puerto Morelos, Quintana Roo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar acompañó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el recorrido de supervisión y reconocimiento de las 12 nuevas locomotoras del Tren Maya de carga, que partirá de Palenque, Chiapas, y recorrerá las distintas estaciones de los estados de la península de Yucatán.

En este marco, el mandatario destacó los avances de este histórico proyecto ferroviario, que fortalecerá la conectividad del sur-sureste del país, donde Chiapas desempeña un papel estratégico para consolidar la transformación. Asimismo, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por cumplirle a la región con el impulso de esta obra, que, dijo, contribuye a la prosperidad compartida y al bienestar del pueblo de México.

Presentes

Ramírez Aguilar participó en este recorrido junto con las gobernadoras de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, y Campeche, Layda Sansores San Román; así como con los gobernadores de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, y Tabasco, Javier May Rodríguez.