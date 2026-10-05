ERA, aliado de la transformación de Tapachula

El gobernador Eduardo Ramírez suma una nueva gira a las al menos 10 visitas realizadas al municipio durante su administración, llevando buenas noticias, obras y apoyos para las familias, destacó el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo.

El edil reconoció que el respaldo del mandatario permitió adquirir cinco de las 20 nuevas tolvas que hoy operan en Tapachula, mismas que han sido clave para impulsar más de seis mil 500 acciones de alumbrado público, fortaleciendo la limpieza y la seguridad.

A este trabajo se suma la reconstrucción del puente Chapultepec, sobre el río Nexapa, que colapsó por las lluvias, así como obras y programas que mejoran la conectividad y acercan oportunidades a las comunidades.