ERA anuncia concierto gratuito tras polémica

Luego de la polémica por los boletos agotados y reventa para el concierto de Julión Álvarez, el gobernador Eduardo Ramírez anunció que habrá concierto gratuito, y pidió estar atentos a los detalles que pronto se darán a conocer.

“¡Atención, pueblo de Chiapas! Les informo que habrá concierto de Julión Álvarez, para todas y todos totalmente gratis. Estén atentos a más detalles”, publicó el mandatario en sus redes sociales.

Lo anterior, debido a que este martes diversos usuarios en las redes sociales reportaron desde las primeras horas de este 28 de octubre que la página de registro para ingresar a los masivos de la Feria Chiapas llegó al límite y marcaba una leyenda que decía: “Error al registrar”.

Las actividades de la feria comienzan este 28 de noviembre y se extenderán hasta el 14 de diciembre, son varios artistas los que participarán.

Organizadores comentaron con antelación que este 28 de octubre se abrían los registros en www.balamtickets.com, sin embargo, muy temprano comenzaron a reportarse mensajes de saturación.

Registro obligatorio

Este registro era obligatorio, en el sentido de que a través de esa medida se darán los accesos y habrá un límite en el número de asistentes.

Horas después, la página Feria Chiapas (Oficial) informó que los conciertos para los artistas Julión Álvarez y Gloria Trevi están agotados.

Posteriormente, los organizadores detallaron que hay un excedente de boletos y que se van a repartir el día de cada evento en las taquillas, las cuales abrirán a partir de la una de la tarde.

Para el concierto de Julión Álvarez los accesos se terminaron en solo cuatro minutos; habían 190 mil esperando el registro pero solo lo lograron ocho mil asistentes, según la página de la Feria.

Para quienes lograron hacer el registro, el canje comenzará a partir del 24 de noviembre, lo podrán hacer en plaza Galerías Boulevard o el día del evento en las taquillas.

La entrada a la Feria Chiapas tendrá un costo de 50 pesos para adultos y 25 pesos para niñas y niños. Dentro de las amenidades se tendrá un circo con dos funciones y será gratuito para la población. Los conciertos programados en los masivos no tienen ningún costo.