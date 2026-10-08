ERA asiste a celebración por los 15 años de Morena

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió a la celebración por los 15 años de Morena, realizada en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde se reunieron miles de militantes, gobernadoras y gobernadores, senadoras y senadores, así como fundadores del partido.

La esperanza de México

Tras atestiguar el evento, el mandatario señaló que Morena se convirtió en la esperanza de millones de mexicanas y mexicanos que soñaron con un cambio verdadero y que este movimiento dio inicio a la transformación de la vida pública de México. Recordó que fue fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien describió como un hombre convencido de que el país necesitaba un cambio verdadero y como un visionario que supo interpretar el anhelo del pueblo de México.

Asimismo, sostuvo que de este movimiento emanó la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien, dijo, continúa transformando al país con humanismo, atendiendo las causas que originan la desigualdad social y defendiendo la soberanía nacional. La calificó como una lideresa que guía el destino de la nación poniendo al pueblo por encima de todo.

Legado

En este contexto, Ramírez Aguilar reconoció a todas y todos aquellos que se adelantaron en el camino y que, aunque ya no están, sembraron la esperanza de este movimiento. Destacó que, a través de su lucha, convicción y amor por el pueblo, hicieron posible que hoy se celebren los primeros 15 años del Movimiento de Regeneración Nacional.