ERA asiste a celebración por segundo aniversario de Canacar

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió a la celebración por el segundo aniversario de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Delegación Chiapas, donde reconoció la labor que realizan los transportistas de carga al recorrer las carreteras de Chiapas; destacó que este sector es el que mueve la economía y contribuye al bienestar de las familias chiapanecas. Durante el encuentro, que contó con la presencia del presidente nacional de la Canacar, Augusto Ramos Melo, así como de mujeres y hombres que forman parte de este importante sector, el mandatario señaló que esta actividad es fundamental para mantener conectadas a las distintas regiones, acercar alimentos y productos a los hogares y llevar lo que se produce en el estado hacia otros mercados.