ERA asiste al Cuarto Encuentro Regional de Institutos

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, asistió al Cuarto Encuentro Regional de Institutos, Tribunales Electorales e INE 2026, realizado en el municipio de Chiapa de Corzo, con la participación de representantes de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz.

Al dar la bienvenida, el mandatario reconoció el trabajo de magistradas, magistrados, consejeras y consejeros que participan en este encuentro, el cual propicia el diálogo, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de las instituciones.