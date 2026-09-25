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ERA asiste al Cuarto Encuentro Regional de Institutos

Septiembre 25 del 2026
ERA asiste al Cuarto Encuentro Regional de Institutos

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, asistió al Cuarto Encuentro Regional de Institutos, Tribunales Electorales e INE 2026, realizado en el municipio de Chiapa de Corzo, con la participación de representantes de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz.

Al dar la bienvenida, el mandatario reconoció el trabajo de magistradas, magistrados, consejeras y consejeros que participan en este encuentro, el cual propicia el diálogo, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de las instituciones.

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