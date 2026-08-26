ERA atestigua ceremonia de jubilación de caninos

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar atestiguó la ceremonia de jubilación de caninos y equinos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), donde destacó la importancia de estas acciones humanistas que reconocen la labor de los animales que han contribuido a la seguridad y la paz de Chiapas. En este marco, anunció un decreto para que las personas cuidadoras reciban un apoyo económico destinado a su alimentación, cuidados veterinarios y todo lo necesario para garantizarles una buena calidad de vida durante esta nueva etapa.

Mensaje

“Es un acto humano reconocer a los caninos y equinos, quienes son seres sintientes, reconocidos así por la Constitución. Hoy se jubilan con honores y con la satisfacción del deber cumplido. Pasarán a una vida más tranquila, del entrenamiento al descanso, y también a recibir el cariño, el afecto y el acompañamiento de sus cuidadores”, expresó, al agradecer a las y los entrenadores e instructores por la labor que han realizado junto a sus compañeros de servicio.

Ramírez Aguilar reiteró su reconocimiento a las corporaciones de seguridad estatal por el trabajo que realizan a favor del pueblo chiapaneco y las exhortó a no bajar la guardia, mantener la unidad y refrendar el compromiso con la construcción de la paz, a fin de consolidar a Chiapas como una de las entidades más seguras del país.

Trabajo loable

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, destacó la trayectoria de cuatro caninos: Holly, Kenia, Black y Amy, y cuatro equinos: Guty, Güera, Chicago y Ariel, quienes durante años participaron en tareas de seguridad en Chiapas, desde la detección de drogas, armas y explosivos hasta operativos ante disturbios. Explicó que, como reconocimiento a su servicio, tendrán un retiro digno, con cuidados veterinarios y sin volver a labores operativas, para disfrutar de esta nueva etapa fuera de servicio.

El encargado de Sanidad de los Caninos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), René Morales Meza, resaltó la nobleza, lealtad y entrega de quienes, a partir de hoy, dejan atrás los patrullajes y operativos de rescate para dar paso al juego, el cariño de quienes han sido su familia durante el servicio y la tranquilidad de un hogar. “Su presencia impuso respeto ante la delincuencia y trajo paz, consuelo y esperanza a quienes lo necesitaban. Su legado queda grabado en el corazón de esta institución y en el de cada guía que caminó a su lado. Misión cumplida con el pueblo”.

Testigos

Estuvieron presentes el subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Cuauhtémoc Serrano; el subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, Zeín Jerónimo Gil; el subsecretario de Inteligencia e Investigación, José Octavio García Macías; el subsecretario Vial Preventiva y de Turismo, Guillermo López Murúa; el coordinador general de Administración y Finanzas, Hugo Alejandro Zúñiga Román; el supervisor especializado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chiapas, Miguel Rigoberto Zúñiga Juárez; y el director del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado, José Alonso Llaven Villarreal.

Asimismo, asistieron los presidentes municipales de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, y de Berriozábal, Jorge Arturo Acero Gómez; así como la alcaldesa de Ocozocoautla, Nidia Alejandra de los Santos Sarmiento; la representante de la titular del Instituto Nacional de Migración (INM), María Verónica Brindis; el comandante del 20 Batallón de Infantería, Saúl Jaramillo García, en representación de la VII Región Militar; Luis Alfredo Valle Fuentes, en representación del comandante de la 22 Zona Naval; y el comandante de la 33 Coordinación de Unidad de la Guardia Nacional (GN) de Chiapas, Ricardo Rodríguez Alexander, entre otras personas invitadas.