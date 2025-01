ERA da inicio a reconstrucción de Unidad Administrativa

En Motozintla, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio inicio a la obra de reconstrucción de la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, región Sierra Mariscal, donde enfatizó que trabajará con responsabilidad para entregar cuentas claras pero partiendo de la restauración de la paz, por lo que convocó a la unidad y a trabajar de la mano, pueblo y gobierno, para trazar una ruta de esperanza para este municipio y la Sierra de Chiapas.

“Ustedes vivieron y sufrieron lo que es no tener paz y ahora van a valorar más tenerla. La paz no solamente la hace el gobierno, también la hacen ustedes, ayúdennos, hagan las denuncias y no volvamos a sentir que por un lado está el gobierno y por otro el pueblo, hoy las cosas son distintas”, expresó.

Tras precisar que dentro de este espacio se establecerá la Fiscalía de Distrito para la región Sierra, con ministerios públicos y policía ministerial, y que también será utilizado por la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), el mandatario estatal destacó que pronto regresará a verificar los avances de la obra y posteriormente a inaugurarla.

Unidad Administrativa

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, indicó que esta Unidad Administrativa será sede de diversas dependencias gubernamentales, a fin de acercar los servicios públicos a la gente y cumplir con el compromiso de dejar atrás el rezago y avanzar en una Nueva ERA llena de esperanza, progreso y oportunidades para esta región.

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que contar con estas instalaciones permitirá que las y los habitantes no tengan que ir hasta la capital del estado para recibir asistencia, sino que desde este espacio se dará atención y solución a los problemas que les aquejan.

Finalmente, el alcalde de Motozintla, Alfonso Meza Pivaral, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez la iniciativa de rehabilitar este espacio y convertirlo en la Unidad Administrativa, ya que responde a una solicitud que se realizó hace tiempo y que beneficiará a toda la región.

Asistieron: el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; la presidenta del Sistema DIF Municipal, María Luz Lepe González; integrantes de la Barra de Abogados de Motozintla, así como presidentas y presidentes municipales.