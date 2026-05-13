ERA destaca a maestros en la transformación

En el marco de la celebración del Día de la Maestra y el Maestro, bajo el lema “Enseñar es transformar”, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de medallas a docentes de los subsistemas federal y estatal con 25, 30, 40 y 50 años de servicio, donde manifestó su agradecimiento por la labor que realizan en favor de la educación. Destacó que el gobierno de la Nueva ERA reconoce la vocación y el esfuerzo con los que acercan el conocimiento a las comunidades, contribuyendo así a la construcción de un Chiapas y un México con mayor igualdad y bienestar.

Mensaje

“Son hacedores de la patria y tejedores de nuestra nación, porque llegan hasta el último rincón para educar. Los valoramos enormemente porque desde su etapa de juventud, llenos de emociones, se van a los centros de trabajo a construir su carrera magisterial. La maestra y el maestro representan la extensión del humanismo, porque llevan el conocimiento para que los pueblos salgan adelante. Gracias, porque sin educación no hay prosperidad ni transformación”, expresó.

En ese contexto, el mandatario resaltó la sensibilidad y disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender, conforme a derecho, las peticiones del sector educativo. Explicó que su administración trabaja de manera coordinada con las autoridades federales y mantiene una relación de diálogo permanente y armonioso con las secciones Siete y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con el propósito de responder a las necesidades y garantizar justicia laboral al magisterio chiapaneco.

Reconocimiento

Asimismo, Ramírez Aguilar instruyó a la Secretaría de Educación (SE) estatal a establecer una agenda común para que los días 15 de cada mes se reconozca y honre el desempeño de las y los docentes. En este sentido, sostuvo que una de las prioridades es generar las condiciones necesarias para que se sientan orgullosos de su profesión, ejerzan su labor con seguridad y vivan en paz en sus comunidades. También les convocó a sumarse al programa de alfabetización Chiapas Puede, con el objetivo de contribuir a que más personas aprendan a leer y escribir.

El secretario de Educación estatal, Roger Mandujano Ayala, felicitó al magisterio chiapaneco y reconoció su compromiso y grandeza en favor de la educación. Señaló que las y los docentes no solo transmiten conocimientos, sino que también forman valores y principios. Añadió que una de las principales problemáticas actuales es la pérdida de valores, por lo que el gobierno de la Nueva ERA impulsa el fortalecimiento de la formación cívica y ética en los programas educativos, con enfoque en derechos humanos e interculturalidad.

Décadas de servicio

En representación de las y los docentes homenajeados, Marilú Sarmiento Chanona agradeció al gobierno de Eduardo Ramírez por este reconocimiento y destacó la vocación de servicio de quienes durante 25, 30, 40 y 50 años dedicaron su vida a enseñar, orientar y transformar generaciones. Subrayó que el verdadero legado de las maestras y los maestros no concluye con la jubilación. “Continúa viviendo en cada estudiante que aprendió a pensar, en cada profesionista que descubrió su camino y en cada ser humano que comprendió el valor de la responsabilidad, la solidaridad y el esfuerzo”, afirmó.

Estuvieron presentes el titular de la Oficina de Enlace Educativo en el estado de Chiapas, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano; el representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, Sección 40 Chiapas, Angelino Caamal Mena; el representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, Sección Siete, Julio César Luna Moreno; el secretario general de la Sección 40 del SNTE, Oved Balderas Tovilla, así como maestras y maestros homenajeados, entre otras personas invitadas.