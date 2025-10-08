ERA destaca vigencia de Rosario Castellanos

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió como invitado de honor a la ceremonia por el primer día de emisión de la serie de estampillas postales “100 años del Natalicio de Rosario Castellanos”, realizada en el Palacio Postal en la Ciudad de México. En este marco, enfatizó que la destacada escritora y poetisa fue una mujer universal, reconocida por su lucha a favor de la liberación femenina, la pluralidad y la apertura del indigenismo mexicano y latinoamericano, así como por su impulso a la alfabetización.

Un espacio en el mundo entero

“Vamos a decirle al mundo que Rosario Castellanos sigue vigente: su obra, su palabra, su escritura, su pensamiento, pero sobre todo su dignidad, como una mujer que se ganó su espacio en el mundo entero. ¡Viva Rosario Castellanos!”, expresó el mandatario.

Acompañado por la directora general de Correos de México, Violeta Giorgina Abreu González, y el analista académico y consultor, Gabriel Guerra Castellanos, hijo de la escritora, Ramírez Aguilar agradeció la emisión de esta serie de timbres postales que honra y visibiliza a una chiapaneca ilustre, pionera en la política, la diplomacia y la literatura. Subrayó que con la histórica llegada de Claudia Sheinbaum Pardo como primera presidenta de México, también se simboliza la presencia de Rosario Castellanos y de todas las mujeres que han abierto camino.

Impulsarán homenajes

Asimismo, el gobernador dio a conocer que, junto con las instituciones del Gobierno de México, continuará impulsando homenajes y actividades conmemorativas por el centenario del natalicio de Rosario Castellanos, con el propósito de mantener vivo el legado que heredó a Chiapas, a México y al mundo.

Por su parte, la directora general de Correos de México, Violeta Abreu González, agradeció la presencia del gobernador Eduardo Ramírez y reconoció su compromiso con la promoción de la riqueza cultural e histórica de Chiapas. Destacó que, desde el inicio de su administración, ha impulsado diversas acciones para honrar a mujeres chiapanecas que han dejado huella, como Rosario Castellanos.

Este acto rinde homenaje a una de las voces más emblemáticas de la literatura mexicana y permitirá que su obra siga inspirando a nuevas generaciones y fortaleciendo la historia colectiva. “Su palabra, transformada en símbolo, viajará para recordar que la escritura es un acto de permanencia, justicia y esperanza”, afirmó.

El Servicio Postal Mexicano emite esta serie de dos estampillas postales como homenaje a los “100 años del Natalicio de Rosario Castellanos”, no solo para recordar a la escritora y poeta, sino también a una de las pioneras del feminismo en México, cuyo legado desafió las convenciones y abrió camino a las generaciones futuras.

Asistieron a este evento la rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Alma Xóchitl Herrera Márquez; la profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y especialista en literatura y poesía latinoamericana, Eva Castañeda Barrera; y el gerente comercial del Fondo de Cultura Económica, Antonio Hernández Estrella, entre otros.