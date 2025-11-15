ERA disfruta de la fiesta de todos “El Mequé”

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado de su familia y de cientos de asistentes reunidos en el parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez, acudió a la inauguración de La Fiesta de Todos “El Mequé”, que abrió con un magno espectáculo lleno de color, música y expresiones artísticas inspiradas en las raíces, costumbres y tradiciones de Chiapas.

En ese marco, la secretaria de Turismo estatal, María Eugenia Culebro Pérez, subrayó el clima de paz que permite disfrutar plenamente esta celebración de la chiapanequidad e invitó a ser parte de las actividades programadas hasta el 16 de noviembre.

La segunda edición de este festival, que se realiza con el objetivo de compartir con el mundo la riqueza cultural y artística del estado, contó con la participación de más de 200 actrices, actores y bailarines, además de la presencia de una comitiva de Guatemala.