ERA enaltece identidad y turismo con maratón

En un ambiente festivo que combinó historia, naturaleza, identidad cultural y la fuerza del deporte, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar participó en el México Imparable–Medio Maratón, circuito Raíces de Agua, que arrancó en Palenque. Esta iniciativa, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tiene el propósito de dar visibilidad a los pueblos originarios, activar la economía local y posicionar al país como un destino cultural y para el deporte.

Acompañado por la ultramaratonista rarámuri y embajadora de México Imparable, María Lorena Ramírez Hernández; la señora Sofía Espinoza Abarca; así como corredoras y corredores de diferentes estados y países, el mandatario recorrió senderos rodeados del canto de las aves, la energía de la selva y la mística de la gran cultura maya.

Superan expectativas

Entre aplausos, muestras de afecto y gritos de “¡Chiapas, Chiapas!”, Ramírez Aguilar llegó a la meta de este serial de cuatro carreras que se celebrarán en distintos estados de la República. Este evento deportivo, que superó expectativas y se desarrolló con gran éxito, además de brindar una experiencia inolvidable a las y los participantes, permitió promover el turismo y enaltecer la herencia cultural maya ante México y el mundo.

El director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, en representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció el esfuerzo de las y los competidores, así como de las autoridades, subrayando que con voluntad y compromiso todo es posible.

Turismo deportivo

Por su parte, la subsecretaria de Turismo del Gobierno de México, Nathalie Desplas Puel, destacó la gran respuesta a la convocatoria y la alta ocupación hotelera, tanto de turistas nacionales como internacionales. Subrayó la importancia del turismo deportivo como sector estratégico y reconoció a las y los participantes por su entusiasmo y esfuerzo.

La atleta mexicana y directora de México Imparable, Mirna Beatriz de la Cruz Álvarez, “Estrellita”, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Eduardo Ramírez por hacer realidad el primer capítulo de México Imparable, Raíces de Agua, un proyecto que, además de impulsar el deporte, busca difundir la riqueza cultural de los pueblos originarios.

Agradecen respaldo

Finalmente, el alcalde de Palenque, Jorge Cabrera Aguilar, agradeció el respaldo de los gobiernos estatal y federal por hacer posible que el municipio fuera sede de este maratón, resaltando la relevancia que tiene para la región. Asimismo, dio la bienvenida a este destino a las y los deportistas amantes del running, a quienes felicitó por su participación.

Participaron en esta carrera las secretarias de Turismo, María Eugenia Culebro Pérez, y de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart; la directora general del Instituto del Deporte, Bárbara Altúzar Galindo; el fiscal general Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz; el jefe de la Oficina de Gubernatura, Fernando Bermúdez Velasco; el coordinador general Ejecutivo de la Sectur estatal, Segundo Guillén Gordillo; el subsecretario de Gobierno y Mediación de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Enrique Hernández Bielma; entre otros.