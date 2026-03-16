ERA encabeza Declaratoria por la Prosperidad

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la Declaratoria por la Prosperidad de los Pueblos Históricamente Olvidados, una estrategia integral mediante la cual distintas dependencias sumarán esfuerzos para atender las necesidades de 12 municipios con mayor rezago en la entidad. Este plan contempla programas y acciones en educación, salud, alimentación, medio ambiente, caminos, servicios básicos y productividad, entre otros rubros, con una inversión superior a dos mil 694 millones de pesos (mdp) prevista para el ejercicio 2026.

Durante su mensaje, ante más de 25 mil personas reunidas en Oxchuc, el mandatario destacó que este acto marca el inicio de una nueva etapa de prosperidad y transformación para Chiapas. Sostuvo que el gobierno de la Nueva ERA reconoce a los pueblos que durante muchos años no fueron tomados en cuenta y aseguró que se trabajará bajo los principios del humanismo y del buen vivir, con responsabilidad y diálogo permanente con la ciudadanía, para cumplir la palabra empeñada y responder a las expectativas del pueblo chiapaneco.

“Chiapas no volverá a quedar al margen de las decisiones, sus pueblos no volverán a ser olvidados. La espera dejará de ser costumbre, pasaremos del olvido a la prosperidad, porque aquí la prosperidad se construye desde abajo, con este suelo, con este pueblo, con sus costumbres y tradiciones, con toda nuestra historia. Y cuando pasen los años y se pregunten: ¿dónde empezó a corregirse el rumbo?, ¿dónde empezó?, donde la espera se había vuelto costumbre empezó, aquí en el sur de la República, donde se construyen los sueños, donde la dignidad está presente, donde la resistencia es una forma de vida”, expresó.

Legado

Al recordar el legado y la visión de don Samuel Ruiz García y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Ramírez Aguilar convocó a fortalecer la unidad entre pueblo y gobierno, al considerar que esta es una condición indispensable para consolidar la paz, la estabilidad y el buen gobierno. En este sentido, reconoció el modelo de prosperidad impulsado por el movimiento de la Cuarta Transformación que encabeza la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el cual coloca en el centro de las políticas públicas a quienes más lo necesitan.

Después, el gobernador inauguró la rehabilitación y el equipamiento del Hospital Básico Comunitario de Oxchuc, obra en la que se destinaron más de 16 millones de pesos, además de entregar una ambulancia, lo que representa la primera acción del plan de atención dirigido a estos municipios. Señaló que el objetivo es garantizar servicios médicos dignos y de calidad, además de fortalecer la prevención y el combate de enfermedades.

Política de cercanía

La secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Leticia Méndez Intzín, destacó que el gobierno de la Nueva ERA mantiene una política de cercanía para escuchar y atender a los municipios que requieren atención prioritaria. Subrayó que estas acciones buscan reducir las desigualdades y asegurar que el progreso llegue a todos los pueblos. Asimismo, reconoció la decisión de impulsar programas en comunidades que durante muchos años permanecieron sin atención y convocó a trabajar en unidad para fortalecer el bienestar y la dignidad de las comunidades indígenas.

Salud

El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, informó que se fortalecen acciones como la rehabilitación de unidades médicas, la atención mediante unidades móviles, el acceso a agua segura y las estrategias para combatir enfermedades como el dengue y el paludismo. Añadió que, gracias al trabajo coordinado con autoridades y comunidades, se ha incrementado la cobertura de vacunación y se impulsa el reconocimiento de la medicina tradicional, medidas que contribuyen al bienestar de los pueblos originarios de Chiapas.

Por su parte, la secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, señaló que el Gobierno del Estado impulsa justicia social en las regiones que más lo necesitan. En ese sentido, reiteró el compromiso del gabinete de colaborar con los pueblos originarios para fortalecer su bienestar y avanzar hacia un Chiapas más justo. “La prosperidad nace cuando el pueblo avanza sin dejar de ser quien es; cuando la milpa, el café y el conocimiento ancestral se valoran y se pagan justamente”, expresó.

Reconocen respaldo

En representación de las y los presidentes municipales de los municipios beneficiados, el alcalde de Oxchuc, César Gómez López, y la alcaldesa de Capitán Luis A. Vidal, Emiselda González Martínez, reconocieron la presencia del gobernador y el respaldo que brinda a comunidades que durante años permanecieron en el abandono. Coincidieron en que estas acciones fortalecen la atención a los pueblos históricamente olvidados y generan mejores condiciones de vida para las familias de la región.

El director del Hospital Básico Comunitario de Oxchuc, Fernando de la Piedra Altamirano, explicó que esta unidad médica brinda atención a más de 55 mil habitantes de Oxchuc y municipios cercanos. Detalló que el hospital cuenta con áreas de consulta externa, odontología, ginecología, laboratorio, imagenología y urgencias, además de una farmacia con abasto suficiente de medicamentos, lo que permite fortalecer los servicios de salud en la región.

Municipios

Durante el evento también se informó que la inversión será destinada a infraestructura, educación, salud, campo, caminos, agua y saneamiento en los 12 municipios con mayor índice de marginación en Chiapas: Aldama, Capitán Luis Ángel Vidal, Chalchihuitán, Chanal, Chenalhó, El Bosque, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Andrés Duraznal, San Juan Cancuc y Tila, con el propósito de impulsar su bienestar y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Acompañaron al gobernador la señora Sofía Espinoza Abarca y sus hijas Yazmín, Renata y Grecia Ramírez Espinoza; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; el presidente del Poder Judicial del Estado (PJE), Juan Carlos Moreno Guillén; integrantes del Gabinete Legal y Ampliado; así como las alcaldesas y los alcaldes de los municipios de Aldama, Chalchihuitán, Chanal, Chenalhó, El Bosque, Mitontic, Pantelhó, San Andrés Duraznal, San Juan Cancuc y Tila, entre otras autoridades.