ERA entrega apoyos de Bicis que Transforman

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó la Escuela Secundaria del Estado, donde convivió con estudiantes y entregó apoyos del programa Bicis que Transforman, iniciativa humanista que ofrece una alternativa de movilidad saludable, eficiente y amigable con el medio ambiente, y que ha beneficiado a más de cinco mil jóvenes de la capital chiapaneca.

Consejos

Durante su mensaje, el mandatario exhortó a las y los alumnos a respetar a sus madres y padres, aprovechar los conocimientos que les brindan las maestras y los maestros, y mantener una convivencia basada en el respeto, la solidaridad y la armonía con sus compañeras y compañeros. También los invitó a utilizar el casco de seguridad y conducir con responsabilidad.

“Hoy les estamos otorgando bicicletas, con mucho cariño. Sigan pedaleando en la vida, sigan hacia adelante. Si se detienen, se quedarán estacionados. Si avanzan y se caen, levántense y sigan pedaleando. En la vida podemos caer, pero nunca debemos desistir para alcanzar nuestras metas”, expresó. Anunció que el gobierno de la “Nueva ERA” continuará invirtiendo en la atención de las necesidades urgentes de este plantel escolar.

El secretario del Humanismo, Paco Chacón, destacó que esta es la entrega más grande realizada mediante el programa Bicis que Transforman, iniciativa social que busca facilitar a las y los jóvenes el traslado hacia sus centros escolares. Al compartir la nostalgia de regresar al plantel donde cursó su educación secundaria, convocó a las alumnas y los alumnos a estudiar y divertirse, pero también “a pedalearle muy fuerte para enfrentar cualquier reto que les permita construir sus sueños”.

Fortalecen la convivencia

La maestra decana de la Secundaria del Estado, María de Lourdes Than Farrera, valoró la entrega de bicicletas, al considerar que, más que un medio de transporte, representan una oportunidad para fortalecer la convivencia familiar y el amor por la ciudad. Recordó que la institución, fundada en 1944 como Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, es memoria viva de la educación chiapaneca y que por sus aulas han transitado generaciones de maestras, maestros, artistas y profesionistas. Asimismo, señaló que en este espacio leyeron sus poemas Jaime Sabines y Rosario Castellanos, entre otras figuras.

Estuvieron presentes el director de la Escuela Secundaria del Estado, turno matutino, Rusbel Felix Díaz Alegría; el subdirector de la Escuela Secundaria del Estado, turno vespertino, Miguel Ángel Ámpula Pérez; así como personal directivo y docente, estudiantes, madres y padres de familia.