ERA entrega apoyos para Capitán Luis A. Vidal

Entre muestras de cariño y aplausos, mujeres, niñas, niños, personas adultas mayores, campesinas, campesinos y representantes de los sectores productivos de Capitán Luis A. Vidal recibieron al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en su gira de trabajo por este municipio, donde remarcó que, tras recuperar la paz y la seguridad, el gobierno de la Nueva ERA impulsa una agenda social orientada a fortalecer el bienestar y el progreso de Chiapas.

Acompañado de servidoras y servidores del pueblo, el mandatario expresó que con la visita a este municipio se cumple el compromiso de recorrer todos los rincones del estado para atender de manera directa las necesidades de la gente.

Apoyos

Durante la jornada entregó tenis deportivos a niñas y niños mediante el programa A Paso Firme; otorgó bombas aspersoras a productoras y productores agrícolas; recorrió la Feria de la Salud y los módulos de capacitación para el empleo; y asignó una patrulla para reforzar la seguridad.

Al reconocer las aportaciones de los hermanos Luis Ángel y Carlos Vidal en la defensa de las libertades y la democracia, Ramírez Aguilar evocó que, en su etapa como legislador, participó en la fundación de este municipio y que ahora, como gobernador, dará puntual seguimiento a su transformación. En este sentido, anunció que el próximo año se consolidará la rehabilitación integral del Centro de Salud y la construcción de cinco kilómetros de carretera, además de infraestructura educativa, servicios públicos y otros proyectos.

“Antes, en el humanismo mexicano, los hombres que defendieron nuestra patria no se movían por el dinero ni por la fama, sino por el servicio. Yo me inspiro en esos héroes de México y del mundo para dejar un legado en Chiapas. Llegamos para proteger y respaldar al pueblo. Hoy en Chiapas se vive en paz y en Capitán Luis A. Vidal habrá paz, progreso y desarrollo. Seguiremos juntos maestros, maestras, cafeticultores, mujeres, niños, niñas, jóvenes, católicos, evangélicos, porque todos somos Chiapas. Es el mosaico social que nos da fuerza”, expresó.

El secretario del Humanismo, Francisco Chacón Sánchez, precisó que el programa A Paso Firme reafirma el compromiso humanista del gobernador al garantizar calzado para todas las niñas y niños de nivel primaria.