ERA entrega certificados de bachillerato a policías

En Tapachula, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de certificados de bachillerato a elementos policiales de los municipios de Tapachula, Motozintla, Amatenango de la Frontera, Mapastepec, Bejucal de Ocampo y Pijijiapan, a quienes reconoció por concluir esta etapa académica y convocó a continuar con su preparación profesional, a fin de ejercer con mayor conciencia su labor policial.

“Quiero felicitarlas y felicitarlos, y también invitar a todas y todos a que se sigan preparando. Nunca es tarde para empezar, así que no hay que dejar de aprender. En ustedes hay historias extraordinarias que nos comparten y hacemos propias. Gracias por todo su empeño. Gracias en nombre de los pueblos que representan. Sigan hacia adelante”, expresó. Asimismo, reconoció a las instituciones que brindaron todas las facilidades a las y los policías egresados.

Grandes aliados para la paz

Ramírez Aguilar resaltó el trabajo conjunto que realizan las instituciones de seguridad en favor de la pacificación de las diferentes regiones del estado. En este contexto, enfatizó que una de las prioridades del gobierno chiapaneco es consolidar corporaciones policiales mejor equipadas, capacitadas y profesionales, para proteger la integridad y el patrimonio de las familias.

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, sostuvo que para la “Nueva Era”, las y los policías son una prioridad y representan el primer eslabón de la seguridad, por lo que celebró que cada vez se cuente con corporaciones más preparadas y capacitadas para continuar protegiendo a la ciudadanía. “Son las primeras personas que muchas veces toman conocimiento de cualquier evento delictivo; tenemos plena confianza en su capacidad, su compromiso y lealtad a este uniforme”, apuntó.

Apoyos

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, señaló que, bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez, se trabaja para continuar consolidando la paz y la seguridad de Chiapas. Felicitó a las y los elementos policiales por apostar a la capacitación y al fortalecimiento de su labor, y anunció becas para quienes deseen continuar su profesionalización en la Universidad de Seguridad Pública del Sureste.

La presidenta del Consejo Directivo y rectora del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP Chiapas), Lysette Raquel Lameiro Camacho, felicitó a las y los elementos policiales que concluyeron su bachillerato y valoró que su esfuerzo representa una victoria sobre el tiempo y el cansancio. Subrayó que la educación no tiene edad y que quien se forma vistiendo el uniforme honra a la institución y dignifica la confianza ciudadana.

Estuvieron presentes el secretario general de Gobierno y Mediación, Jorge Enrique Hernández Bielma; el director general del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado, José Alonso Llaven Villareal; el secretario general del Ayuntamiento de Tapachula, Mario Orozco Mendoza, en representación del presidente municipal; así como los alcaldes de Motozintla, Alfonso Meza Pivaral; de Amatenango de la Frontera, Ernesto Teodomiro Osorio Escobar; de Mapastepec, Amando Espinosa Cruz; de Bejucal de Ocampo, Onécimo Esaú Santizo Roblero; y de Pijijiapan, Carlos Alberto Albores Lima.