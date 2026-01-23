ERA entrevista a Paco Chacón

En la tercera entrega del podcast Platicando con el Jaguar, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar entrevistó a Francisco Chacón, secretario del Humanismo, quien por su marcada formalidad y seriedad poco dejó mostrarse a nivel personal.

Las preguntas y respuestas del funcionario estatal se centraron a una especie de informe de resultados. Inició reportando a 50 mil jóvenes beneficiados con el programa Conecta Chiapas, con el que se busca dar conectividad a los jóvenes mediante un chip con servicios 13 gigas de internet celular, dirigidos a satisfacer sus necesidades educativas, y que al mismo tiempo significa un alivio económico para los padres de familia.

En tanto, con Cuidar es Amar se otorga dos mil pesos bimensuales y un paquete alimentario con cobertura total en Tuxtla Gutiérrez, para personas que se encargan del cuidado de persona que padecen algún enfermedad por la que no puedan atenderse a sí mismos.

Sobre los Comedores del Humanismo dijo que cuenta con seis puntos fijos en Tuxtla Gutiérrez y seis unidades móviles, una de ellas está destinada a brindar alimentos a personas que esperan a sus familiares afuera de los hospitales.

“Llega a la gente que más lo necesita. Cumple con varias funciones. Se contratan a las señoras de la comunidad. Yo digo que cocinan muy rico porque cocinan con amor. Dan proteína con carne de res, puerco o pollo, con arroz, frijol y agua sin azúcar”, explicó el funcionario.

Incluso este programa llegará a los 12 municipios más olvidados de Chiapas para elevar la calidad de vida de sus pobladores.

De igual forma se dio atención a niños y jóvenes con la entrega de los programas Bicis que Transforman, y A Paso Firme; además de las Jornadas del Humanismo que acercan los servicios del Gobierno del Estado a las colonias y comunidades.

De igual forma destacó el Tortimóvil, unidad donde se puede adquirir tortillas a 10 pesos el kilogramo, contra los más de 24 pesos de la iniciativa privada.

Sobre lo poco que se pudo saber sobre su vida personal, Paco Chacón reveló ser originario de Tuxtla Gutiérrez. De padre del barrio San Jacinto y madre del barrio San Roque. Con 27 años de casado y padre de tres hijos.

Además que quiso ser notario como su señor padre y que a los 24 años se inició en el servicio público como secretario del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

“Te gusta andar bien planchado, verdad”, comentó el mandatario al funcionario en la plática, a lo que Chacón respondió: “Es que así me enseño mi padre, así me educaron, a ser muy formal, pues así era la gente de antes”.

Ramírez Aguilar se refirió a Paco Chacón como un hombre muy formal y un servidor comprometido con su trabajo.