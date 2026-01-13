ERA estrena podcast Platicando con el Jaguar

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar estrenó la tarde de este lunes el podcast Platicando con el Jaguar, cuyo espacio será “una nueva forma de comunicarse con el pueblo de Chiapas”, y como primer invitado estuvo el secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez.

Al preguntarle qué hacen en la Secretaría de Protección Civil, Mauricio Cordero intentó exponer sus actividades con un lenguaje en extremo formal, a lo que el mandatario interrumpió y pidió una explicación más sencilla y clara.

“Decían que eras un junior y que no ibas a funcionar como secretario de Protección Civil”, señaló el gobernador al funcionario estatal, y éste respondió: “Es lo que he sufrido desde que tengo 21 años que empecé en la política, y afortunadamente no han tenido más que pegarme más que decir que soy junior. Nunca he robado, nunca he hecho mal las cosas”.

De inmediato Ramírez Aguilar le cuestionó si contaba con un buen equipo de trabajo, su honestidad y posible corrupción. Cordero Rodríguez reconoció que debía hacer ajustes necesarios. “Todavía siento que hay algunas personas que debo ir modificando. Ya los estamos corriendo. Ya no hay moches”.

Aunque el secretario presumió resultados en el combate a los incendios forestales y atención hospitalaria, el gobernador aclaró que el podcast tiene también como objetivo conocer a los funcionarios en su vida personal, por lo que preguntó sobre gustos musicales, deportivos, hasta culturales.

“Has leído alguna vez un libro, yo nunca te he visto leer”, increpó el mandatario. “He leído algunos libros, sobre todo sociales. No soy muy dado a leer, la verdad. Leo más temas académicos”, reconoció el funcionario.

Cordero Rodríguez igual intentó presumir lecturas sobre estoicismo y de inmediato fue cuestionado por Ramírez Aguilar: ¿Qué sabes sobre el estoicismo? “Poco, lo que tú me has comentado nada más”.

Pero ni bien había respondido el secretario cuando el gobernador le preguntó: ¿Qué te he comentado? No hubo respuesta pronta, solo un silencio incómodo que fue resuelto por el propio mandatario con una risa, una palmada en el hombro y un nervioso choque de manos que provocó que Mauricio Cordero tuviera que tomar agua.

Por último, el gobernador dejó en claro que lo más importante es cumplir al pueblo de Chiapas y que el nuevo programa servirá para escuchar a la población, además de explicar lo que hacen sus funcionarios.