ERA fortalece a la Secretaría de Seguridad

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de 80 patrullas y 30 mil paquetes de uniformes, con una inversión superior a 414.7 millones de pesos, con el propósito de fortalecer las capacidades operativas de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP). En ese marco, subrayó que el trabajo coordinado y las inversiones en materia de seguridad han sido fundamentales para cumplir uno de los principales objetivos del gobierno de la Nueva ERA: recuperar la paz en Chiapas.

El mandatario destacó que la entidad se ha consolidado como un referente nacional al ubicarse entre los estados más seguros del país. Asimismo, señaló que la policía estatal pasó del lugar 30 al 15 entre las corporaciones mejor remuneradas de México, y reiteró que la meta es que para 2027 se coloque entre las 10 mejor pagadas, a fin de que las y los elementos desempeñen su labor con mayor compromiso y cuenten con mejores condiciones para el bienestar de sus familias.

Mensaje

“Ser testigo de esta entrega es motivo de emoción, fortaleza y de seguir adelante. Nunca vamos a dar un paso atrás; siempre iremos al frente con autoridad moral, pero, sobre todo, con un profundo amor por el pueblo de Chiapas”, expresó al tiempo de reconocer el compromiso de las y los integrantes de las corporaciones de seguridad por su labor en favor de la tranquilidad y el bienestar de la población, y exhortarlos a mantener la disciplina, actuar con responsabilidad, ética y compromiso social.

Inversión

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, informó que la entrega comprende 30 mil paquetes de uniformes, con una inversión superior a 380.9 millones de pesos, así como 80 unidades Pick Up Ford F-150 V8 4x4, cuyo monto supera los 33.7 millones de pesos. Explicó que estas acciones buscan dignificar la labor policial y fortalecer la estrategia de seguridad en Chiapas, la cual, afirmó, ha colocado al estado como un referente nacional. Además, refrendó su compromiso de seguir velando por los derechos humanos de la ciudadanía.

Por su parte, el subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, resaltó que estas inversiones fortalecen a la corporación y responden a las necesidades de las y los elementos policiales. Añadió que este respaldo permitirá mejorar los resultados en materia de seguridad y convocó al personal a utilizar de manera responsable las nuevas unidades, así como a portar el uniforme con honor, valor y dignidad.

Compromiso

En representación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, Guillermo Jadaí García Gallegos reiteró el compromiso de la institución de servir a Chiapas con lealtad, honor y valentía para consolidar un estado seguro y en paz. De igual forma, agradeció la entrega de patrullas y uniformes, al considerar que representa un reconocimiento y una dignificación para quienes integran las corporaciones de seguridad.

Estuvieron presentes el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el coordinador interino de la Guardia Nacional en Chiapas, Marcos Alonso Gastélum Antuna; el representante de la 22 Zona Naval, Puerto Chiapas, Marco Antonio Galván Juárez; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; la delegada de la Fiscalía General de la República en Chiapas, María Eugenia García Macías; así como integrantes de la Mesa de Paz, elementos de las corporaciones de seguridad y demás personas invitadas.