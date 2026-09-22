ERA fortalece al campo en Venustiano Carranza

Durante una gira de trabajo por Venustiano Carranza, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar resaltó la riqueza cultural, histórica y gastronómica de este municipio, así como la grandeza de su gente, y refrendó el compromiso social del gobierno de la Nueva ERA de contribuir al bienestar de las familias, al crecimiento de las cadenas productivas y a la prosperidad de la región. “Seguiremos luchando junto con la gente para hacer de Venustiano Carranza un pueblo con mayor progreso. Sigamos trabajando en unidad”, expresó.

Obras

Como parte de su visita, el mandatario inauguró la construcción de los sistemas de agua potable de las localidades Grandeza del Río Blanco, Guadalupe Yerbasanta, Santa Cruz y San Antonio Yerbasanta, obras que en conjunto representaron una inversión superior a 54 millones de pesos. Al respecto, señaló que una de las prioridades de su administración es invertir en infraestructura hídrica, con el propósito de garantizar el acceso al agua potable y mejorar las condiciones de vida de las familias de las comunidades.

Asimismo, entregó bombas aspersoras, paquetes de herramientas y árboles frutales, además de kits de medicamentos veterinarios para reforzar las acciones contra el gusano barrenador del ganado, en beneficio del sector agropecuario. En este contexto, el gobernador informó que, gracias a la adquisición del seguro agrícola por parte del Gobierno de Chiapas, se brindará apoyo económico a las productoras y los productores de maíz que resultaron afectados por la temporada de sequía.

Compromiso

Por su parte, el secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, refrendó el compromiso de la administración del gobernador Eduardo Ramírez de continuar trabajando en favor del sector agropecuario. Adelantó que, además de los apoyos entregados, el pago del seguro agrícola y las acciones contra el gusano barrenador, se respaldará la producción lechera del municipio mediante capacitación e insumos, con el objetivo de que las productoras y los productores puedan obtener mejores ganancias.

La directora general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, Karina Montesinos Cárdenas, aseguró que las obras entregadas mejoran el acceso al agua potable y las condiciones de vida de las familias, además de representar el cumplimiento de los compromisos asumidos con las comunidades. Detalló que en el Sistema de Agua Potable de la localidad Grandeza del Río Blanco se invirtieron 24 millones de pesos, en beneficio de mil cuatro habitantes; mientras que en las localidades de Guadalupe Yerbasanta, Santa Cruz y San Antonio Yerbasanta se destinaron, en conjunto, 30 millones de pesos, para atender a 613 habitantes.

Humanismo

El presidente municipal de Venustiano Carranza, Augusto Borraz Ayar, consideró que las obras entregadas reflejan el humanismo transformador que impulsa el gobierno de la Nueva ERA en favor de las familias. Agradeció los apoyos destinados a las y los productores y explicó que, por instrucción del gobernador, se realizó un censo para identificar a quienes resultaron afectados en el campo y facilitar su incorporación a los beneficios del seguro agrícola.

El comisariado del ejido Grandeza del Río Blanco, Sergio Ramírez Hernández, agradeció la visita del gobernador Eduardo Ramírez, al señalar que representa un reconocimiento al trabajo de hombres y mujeres que cultivan la tierra y cuidan los recursos naturales.