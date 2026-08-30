ERA fortalece autoempleo y economía familiar

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de apoyos a micronegocios, como parte del programa Prosperidad Icatech 2026, cuyo propósito es impulsar los pequeños negocios y respaldar a emprendedoras y emprendedores. En este marco, destacó que estas acciones fomentan el autoempleo y contribuyen al fortalecimiento de la economía de Chiapas.

Ante las y los beneficiarios, reunidos en el Polyforum Chiapas, Ramírez Aguilar señaló que el gobierno de la Nueva ERA entrega los recursos de manera directa para que cada persona pueda destinarlos a las necesidades que considere prioritarias para fortalecer su negocio. Aseguró que su administración continuará respaldando a quienes tienen el deseo de salir adelante junto con sus familias.

Mensaje

“Los apoyamos directamente porque ustedes se autoemplean y hacen crecer su negocio. Ponen su dinero para comprar su mercancía o productos; incluso, rentan espacios para realizar su trabajo. Yo creo en las y los emprendedores”, expresó al anunciar que serán incorporados al padrón de seguridad social, lo que les permitirá acceder a servicios de salud.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain, reconoció al gobierno de la Nueva ERA por la entrega directa de apoyos que contribuyen a mejorar la economía familiar, sobre todo de las mujeres, quienes representan la mayoría de las beneficiarias. Asimismo, adelantó que próximamente se impulsarán reformas para ampliar la participación de las mujeres en la vida pública, libres de violencia y al frente de instituciones y municipios.

Inversión

El director general del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech), César Espinosa Morales, detalló que, mediante el programa Prosperidad Icatech 2026, Apoyo a Micronegocios, se otorgan apoyos de seis mil pesos a fondo perdido a más de tres mil 700 personas, con una inversión superior a 22 millones de pesos (mdp). Explicó que la asignación se realizó mediante un proceso de censo y verificación en territorio, a fin de garantizar que los recursos lleguen a quienes los necesitan en realidad.

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, resaltó la importancia de fortalecer los negocios familiares mediante este tipo de apoyos, al considerar que contribuyen a generar mejores oportunidades para las nuevas generaciones. Añadió que la prosperidad también implica seguridad y bienestar familiar, por lo que llamó a aprovechar de manera responsable los recursos y fomentar ambientes de respeto e igualdad en los hogares.

Es una oportunidad

En representación de las y los microempresarios beneficiados, la comerciante Noemí de Jesús Urbina Hernández agradeció al gobernador Eduardo Ramírez y al director del Icatech el apoyo recibido, al señalar que representa una oportunidad para fortalecer sus negocios y brindar mayor tranquilidad a sus familias. Consideró que estas acciones reflejan a un gobierno que escucha y atiende a quienes más lo necesitan, y afirmó que, cuando se confía y se respalda al pueblo, también renace la esperanza.

En el acto estuvieron presentes personas emprendedoras y microempresarias beneficiarias de diversas colonias de Tuxtla Gutiérrez.