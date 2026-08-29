ERA fortalece infraestructura en Pantepec y Jitotol

Durante una gira de trabajo por la región De Los Bosques, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó los municipios de Pantepec y Jitotol, donde destacó que la Nueva ERA de Chiapas ha establecido un gobierno con propósito social e itinerante, que recorre las comunidades para mantener cercanía con el pueblo y conocer de manera directa sus necesidades. En este marco, resaltó el impulso de obras y acciones orientadas al bienestar y la prosperidad. “Los gobiernos de la Cuarta Transformación somos de territorio. Siempre estamos al pendiente de los pueblos”.

En Pantepec, el mandatario entregó espacios rehabilitados en la Escuela Primaria Sabino Fiacro López y en el Telebachillerato 34 Diego Rivera, con una inversión de 3.5 millones de pesos; supervisó los avances de la construcción del sistema de agua potable de la localidad El Avellano, donde se destinan más de 10.7 millones de pesos, y precisó que en el municipio se invertirán más de 30 millones de pesos en obras de agua potable; asimismo, inauguró la reconstrucción del camino E.C. (Rayón-Pantepec)-San Isidro Las Banderas, con una inversión superior a 27.7 millones de pesos.

Obras

Posteriormente, en Jitotol, encabezó la supervisión de la construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad El Ámbar, con una inversión superior a 21 millones de pesos. Además, inauguró el acceso vial y la cancha de fútbol 7 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) Plantel 04, así como aulas y espacios en la Escuela Secundaria Niños Héroes de Chapultepec, obras que en conjunto representaron una inversión superior a 16.6 millones de pesos.

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, señaló que la pavimentación de la calle de acceso al Cecytech 04, en Jitotol, beneficiará a quienes transitan por una zona que anteriormente se veía afectada por el lodo. Asimismo, adelantó que el próximo año se prevé concretar la construcción de una unidad deportiva en el municipio, con el propósito de impulsar la práctica del deporte entre niñas, niños y jóvenes.

Seguirán inversiones

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, aseguró que se continúa invirtiendo para mejorar los espacios escolares en todo el estado, precisando que en Pantepec se benefició a la Primaria Sabino Fiacro López y al Telebachillerato número 34 Diego Rivera con dos aulas completamente equipadas en cada plantel. En Jitotol, detalló, se construyeron dos aulas para la Secundaria Niños Héroes de Chapultepec, además de una cancha de futbol 7 para el Cecytech 04.

La directora de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Guadalupe Concepción Chacón Leal, valoró la coordinación entre el Gobierno Federal y el Gobierno de Chiapas para concretar obras en beneficio de la población. Agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por impulsar este tipo de proyectos y refrendó la disposición de la Conagua para continuar apoyando a la entidad en materia hídrica.

Más de 31 mdp

La directora general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, Karina Montesinos Cárdenas, informó que en Pantepec se invierten 31 millones de pesos en este rubro, en las localidades El Carrizal, El Avellano y La Soledad. Detalló que el sistema de agua potable de El Avellano registra un avance de 40 por ciento y contará con 190 tomas domiciliarias. En Jitotol, explicó que en la localidad El Ámbar se construye un sistema de alcantarillado sanitario, cuya conclusión está prevista para noviembre; posteriormente, se iniciará la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, con el propósito de evitar la contaminación de los afluentes.

La directora general de la Comisión Estatal de Caminos, Alejandra Gómez Mendoza, dio a conocer que la inauguración de tres kilómetros del camino que comunica a Pantepec con San Isidro Las Banderas beneficiará a cuatro mil 600 personas que transitan diariamente por esta vía. De igual manera, pidió a la población colaborar en el mantenimiento de las carreteras para conservarlas en buenas condiciones.

Visión humanista

El director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas, Guadalupe Morales Ángeles, señaló que esta institución trabaja bajo la visión humanista que el gobernador impulsa en Chiapas, con el propósito de ofrecer una educación que abra oportunidades para las y los jóvenes. En ese sentido, explicó que, mediante las carreras de Técnico Forestal y Técnico en Suelos y Fertilizantes, se forman estudiantes capacitados para participar en el programa nacional de reforestación.

Los alcaldes de Pantepec, Osman Willian Velasco García, y de Jitotol, Gregorio Pérez Molina, coincidieron en que durante cinco décadas sus comunidades carecieron de infraestructura educativa y de agua potable digna. Por ello, agradecieron al gobierno de Eduardo Ramírez la ejecución de estas obras, que contribuirán a mejorar las condiciones de vida de la población.

Agradecimientos

Por su parte, personal directivo de las escuelas beneficiadas agradecieron al gobernador Eduardo Ramírez por el apoyo para la construcción de obras en sus respectivos planteles, ya que permitirán atender las necesidades de la comunidad educativa y brindar espacios más adecuados a estudiantes y docentes.

En esta gira acompañaron al gobernador el diputado federal por el Distrito 4 Pichucalco, Joaquín Zebadúa Alva; la presidenta municipal de Ixhuatán, María Guadalupe López Camacho; el presidente municipal de Tapilula, Rosemberg Díaz Utrilla; el comisariado Ejidal de San Isidro Las Banderas del municipio de Pantepec, Galdino Hernández Hernández; entre otras personas invitadas.