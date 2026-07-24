ERA fortalece la atención médica del Isstech

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de ambulancias para fortalecer la atención médica del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), con una inversión superior a 6.2 millones de pesos (mdp). En este marco, destacó que el trabajo honesto y el manejo adecuado de las finanzas han permitido consolidar acciones que se traducen en mayor equipamiento y mejores servicios de salud.

Luego de presenciar la salida de las unidades destinadas al Hospital de Especialidades Vida Mejor, de Tuxtla Gutiérrez, y a las clínicas de consulta externa de Tonalá, Cintalapa y Villaflores, el mandatario sostuvo que en la actualidad el Isstech trabaja con humanismo, en beneficio de las y los afiliados, y reconoció los avances administrativos y financieros alcanzados.

Mensaje

“Hoy el Isstech camina con mayor pulcritud, con mayor entrega; se está cumpliendo cabalmente y vamos a seguir trabajando. Agradezco muchísimo la confianza que tienen todas y todos los trabajadores y derechohabientes. Continuaremos fortaleciendo el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Chiapas”, expresó.

La directora general del Isstech, Andrea Celeste Ochoa López, detalló que la entrega de cuatro ambulancias equipadas en su totalidad, adquiridas con una inversión de seis millones 270 mil 375 pesos, permitirá fortalecer la capacidad de atención médica del instituto. Explicó que las unidades brindarán servicio a más de 49 mil derechohabientes de diferentes municipios y contribuirán a garantizar traslados oportunos y seguros entre las unidades médicas.

Visión

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, valoró la visión del gobierno de Eduardo Ramírez al fortalecer no solo la seguridad y la educación, sino también el sector salud. Añadió que la entrega de estas ambulancias representa un importante beneficio para la población, al ampliar la capacidad de atención y mejorar los servicios hospitalarios en la capital.

Acompañaron al gobernador el secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez; el secretario general de la Sección 40 del SNTE, Oved Balderas Tovilla; el director general del Conalep en Chiapas, Leonardo Omar León Alcázar; la presidenta del Consejo Directivo y rectora del IAP Chiapas; el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, Lysette Raquel Lameiro Camacho; la delegada nacional Sureste de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa A.C., Laura García Ochoa; la presidenta municipal de Cintalapa, Eva Elia Guzmán Gutiérrez, así como al personal médico y administrativo del Isstech, entre otras personas invitadas.