ERA fortalece la educación, la salud y el bienestar

Durante una gira de trabajo por Honduras de la Sierra, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que se incorporará al municipio al programa de atención “Del Olvido a la Prosperidad”, a fin de garantizar el acceso a los servicios básicos y fortalecer otros rubros prioritarios, con el propósito de contribuir a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

“Vamos a apoyarlos en materia de educación, salud y desarrollo social, seguiremos trabajando de la mano de la gente de este municipio”, expresó el mandatario. Asimismo, convocó a mantener la unidad y señaló que, gracias a la aplicación de la ley, quedó atrás el capítulo de violencia, por lo que actualmente en los municipios de la región Sierra Mariscal prevalecen la paz, el diálogo y el Estado de derecho.

Corte de listón

En ese marco, inauguró espacios en el Plantel 168 del Colegio de Bachilleres de Chiapas, con una inversión de dos millones de pesos. Como parte de la Jornada de Prevención, Salud, Deporte y Proximidad Social, recorrió los módulos de atención ciudadana de la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Feria de la Salud; además, entregó una ambulancia y encabezó la premiación del torneo de fútbol escolar, así como la entrega de kits deportivos. También anunció la construcción de una unidad deportiva, con una inversión superior a 11 millones de pesos.

Nueva realidad

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, señaló que las condiciones en Honduras de la Sierra han cambiado en los últimos dos años al pasar de operativos de alto impacto a jornadas de prevención y proximidad social. Asimismo, destacó la coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina y la Fiscalía, así como la inversión de más de 7 mil millones de pesos en equipamiento, capacitación y mejores salarios para la policía. Convocó a la población a denunciar cualquier delito y mantener la confianza en sus autoridades.

Por su parte, el secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, informó que existe el compromiso de reactivar la clínica del municipio para que entre en funcionamiento este mismo año. Detalló que la ambulancia entregada representó una inversión aproximada de un millón 800 mil pesos. Añadió que, mediante la Feria de la Salud, se ofrecen consultas, medicamentos y estudios de mastografía para mujeres mayores de 40 años, como parte de las acciones para detectar oportunamente el cáncer de mama.

Un nuevo espacio para ejercitarse

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, anunció que la construcción de la unidad deportiva solicitada por la población comenzará durante los primeros días de noviembre. Explicó que el espacio estará destinado a la convivencia familiar y a la práctica deportiva de niñas, niños, jóvenes y personas adultas. Asimismo, indicó que las condiciones de seguridad en la zona permiten llevar a cabo la obra y que la dependencia supervisará los trabajos hasta su conclusión y entrega.

La directora general del Instituto del Deporte, Bárbara Altúzar Galindo, invitó al ayuntamiento a integrar el Comité Deportivo Municipal para fortalecer el trabajo conjunto con el Instituto, capacitar a entrenadoras y entrenadores, y establecer una agenda que permita a niñas y niños competir en los ámbitos regional, estatal y nacional. Subrayó que el deporte contribuye a prevenir las adicciones y ofrece espacios seguros para el desarrollo físico y mental de las juventudes.

El director del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, precisó que, además de la entrega de dos aulas en el Plantel 168 del Cobach, en el municipio se construyeron cuatro aulas en la primaria Benito Juárez García, ubicada en la comunidad La Soledad, y una más en el preescolar Miguel Álvarez Acosta. Estas obras representaron una inversión superior a los 7 millones de pesos. Añadió que la prioridad es llevar infraestructura educativa a las comunidades que más lo necesitan, particularmente a las escuelas que aún cuentan con aulas de madera o lámina.

Agradecimientos

El presidente municipal de Honduras de la Sierra, Araín Jeú Roblero Hernández, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por fortalecer la infraestructura educativa mediante la construcción de aulas y la rehabilitación de sanitarios en diversos planteles. Asimismo, refrendó su compromiso de trabajar de manera coordinada con el gobierno estatal para ampliar las oportunidades educativas y contribuir al bienestar de la población.

Acompañaron al gobernador la señora Sofía Espinoza Abarca; la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Viridiana Figueroa García; la presidenta municipal de Siltepec, Leydi Yesenia Salas Mérida; la presidenta concejal de Frontera Comalapa, Marli Trejo Posada; así como los alcaldes de Yajalón, Juan Alberto Utrilla López; de La Grandeza, José Armando Díaz Pérez; y de Chicomuselo, Lisandro Borrallas Verdugo; la presidenta del DIF Municipal de Honduras de la Sierra, Fabiola Gómez López; docentes, madres y padres de familia de las escuelas beneficiadas y habitantes del municipio.